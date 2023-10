Córdoba: qué pena puede recibir el joven que causó los incendios forestales

Se trata de un joven de 27 años que encendió una fogata para preparar café y, por el viento, perdió el control del fuego.

Un joven de 27 años fue detenido por la policía de Córdoba, informaron este lunes fuentes oficiales por el incendio en Valle de Punilla, Córdoba que provocó daños en varias comunas y gran cantidad de evacuaciones.

Se trata de Ulises Pedro Xarate, reportó la fuerza de seguridad local y está acusado de haber iniciado el fuego en Cabalango.

El acusado habría querido preparar un café prendiendo una fogata y con el viento existente perdió el control de las llamas, detallaron.

En ese marco, el abogado Pedro Despouy Santoro dijo a Cadena 3 que hay dos posibilidades para interpretar y calificar penalmente lo ocurrido.

Qué pena puede recibir el joven que causó los incendios forestales en Córdoba

Comentó que el incendio fue interpretado como culposo por la fiscalía de Instrucción, entendiendo claramente que hubo una conducta «desaprensiva, negligente e imprudente» por parte de esta persona al encender ese fuego para calentar café, que finalmente terminó provocando un incendio. «Eso es el incendio culposo», remarcó.

Y opinó: «Pero también se puede interpretar un hecho de incendio doloso por dolo eventual. Porque en este contexto el autor no puede dejar de representarse la posibilidad de que con su acción pueda producir el incendio que produjo. Es decir, de la posibilidad concreta de que con su conducta pueda o pudo, de hecho así ocurrió, producir el incendio. Eso es dolo eventual».

En el caso de si es considerado «incendio culposo», la pena va de un mes a un año de prisión.

La figura del dolo eventual supone una pena de 3 a 10 años de prisión. Si supone un riesgo para las personas, como lo ocurrido en Carlos Paz, podría implicar una pena de 3 a 15 años de prisión.

En esa línea, dijo que en este contexto cobra relevancia «la transmisión previa de conocimiento que toda la ciudadanía tiene de esto acerca de la prohibición en todo el territorio de la provincia de encender fuego».

«Dicho de otra manera, el sujeto no puede dejar de conocer de que existe el riesgo extremo de incendio forestal. Entonces, a pesar de todo este conocimiento, el sujeto encendió un fuego para calentar café y no obstante, aún confiando en que el resultado no se iba a producir, no deja de ser o existir la posibilidad concreta de que ese incendio pueda o haya podido, como ocurrió, producirse», explicó.