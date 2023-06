Córdoba presentará un amparo contra la resolución del BCRA que impide a las provincias comprar dólares para pagar deudas

El Gobierno de Córdoba presentará un amparo en la Justicia Federal para que deje sin efecto la disposición.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti

La provincia de Córdoba rechazó la resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que niega a las provincias el acceso a la compra de dólares en el Mercado Único de Cambio para la amortización de deudas en moneda extranjera.

«La medida imprevista, es discriminatoria y anti federal, atentando contra el normal desarrollo y las autonomías de las provincias; más aún, cuando aquellos compromisos asumidos en dólares han sido autorizados a contraerse por el propio Estado nacional, generando un notable perjuicio a la provincia de Córdoba», advirtió el gobierno de Juan Schiaretti.

Por tal motivo, el Gobierno de Córdoba presentará un amparo en la Justicia Federal para que deje sin efecto la disposición. Particularmente el gobierno cordobés se ve afectado en el cortísimo plazo por esta medida, ya que en la próximas semanas debe hacer frente a un vencimiento de US$ 145 millones entre capital e interés. De los cuales según la norma la provincia debería ver como cancelar o refinanciar el 60% al que no tendrá acceso al MULC, lo que serian mas de Us$85 millones de dólares.

“La decisión es hacer un planteo judicial cuestionando la legalidad. Se instrumentaría con un pedido de medida cautelar que obligue al Banco Central a vender los dólares que la provincia necesita para pagar”. dijo el ministro de finanzas cordobés, Osvaldo Giordano al diario La Voz.

Hoy por la tarde, mediante un comunicado, el Banco Central, debido a la alarmante caída de las reservas redujo el acceso a las provincias al 40% de los dólares para cancelar vencimientos de capital. El otro 60% deberán afrontarlo con sus propios fondos o reestructurar sus bonos, con un plazo máximo en promedio de dos años.

El BCRA afirmó que “no se está llevando a ninguna provincia a una situación crítica y los que se les está pidiendo están en condiciones de cumplirlo y acompañar este esfuerzo”.

Desde la entidad monetaria explicaron que la deuda global involucrada es de U$S 460 millones. Es lo que vence de capital en la segunda mitad del año. Por lo que se pide refinanciar el 60% de U$S 460 millones: serían U$S 276 millones”.

Al empezar a regir a partir de este viernes, la norma permitió la cancelación de obligaciones que este jueves vencía de la Ciudad de Buenos Aires y Salta. El próximo lunes quien estará en esa situación será Chaco.

Según un relevamiento de Aerarium, las provincias con mayores vencimientos pendientes en el segundo semestre son Córdoba (US$ 259 millones), Mendoza (US$ 40 millones), Chubut (US$ 39 millones), Salta (US$ 35 millones), Entre Ríos (US$ 25 millones) y Neuquén (US$ 20 millones).

Escrito por José Calero

NA