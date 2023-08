Copa Sudamericana: Newell´s igualó frente a Corinthians, pero quedó eliminado por el resultado de la ida

Fue 0 a 0 y por la derrota en Brasil por 2 a 1 no pudo acceder a los cuartos de final del certamen.

Newell’s intentó pero no pudo.FOTO NA: Prensa Newell´s.

Newell´s no pudo doblegar a Corinthians de Brasil, igualó 0 a 0 y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2023 esta noche, en Rosario, en el marco de la vuelta de los octavos de final, instancia en la que perdió 2 a 1 en el resultado global.

Desde el inicio, Newell´s salió decidido a revertir el marcador de la ida, y propuso un juego ambicioso, en el que buscó el arco contrario, pero se lo notó impreciso y con falta de profundidad, un combo que le impidió generar peligro.

Por su parte, Corinthians, con el resultado global a su favor, se mostró sereno y tuvo su acción más clara con un tiro de media distancia de Ruan que Lucas Hoyos la desvió al tiro de esquina.

Pasada la media hora del primer acto se vio lo mejor de ambos equipos: Newell’s avisó con un cabezazo de Ángelo Martino que contuvo Cássio y luego por la misma vía con Gustavo Velázquez, el cual fue desviado; mientras que Cristian Ferreira, con un remate de media distancia avisó para la visita.

Lo más relevante del encuentro se dio en las tribunas durante el entretiempo, ya que hubo incidentes entre la parcialidad de los hinchas del Corinthians y una de las plateas de Newell’s ya que se arrojaron proyectiles.

Ante este panorama, intervino la Policía y hubo gases lacrimógenos, lo que hizo que parte de la gente saliera de las tribunas y detrás de ellas se escucharon detonaciones.

Una vez terminado este nuevo capítulo de violencia, se jugó el complemento, en el que la dinámica no cambió y la escuadra de Brasil contó con una clara oportunidad con un cabezazo del argentino Fausto Vera que casi rozó el palo izquierdo, mientras que Newell’s respondió con un remate de Jorge Recalde, pero la pelota se fue desviada.

En el final del partido, el equipo de Gabriel Heinze dominó y jugó en el campo del Corinthians, que se agrupó para mantener la igualdad que finalmente logró y, gracias al resultado obtenido en la ida, accedió a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Copa Sudamericana.

Octavos de final – vuelta.

Newell´s (0) – (0) Corinthinas (Brasil).

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

VAR: Jhon Perdomo (Colombia).

Resultado de Ida: Corinthians (2) – Newell´s (1).

Newell’s: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Guillermo Ortiz, Ian Glavinovich, Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza, Cristian Ferreira; Jorge Recalde y Ramiro Sordo. DT: Gabriel Heinze.

Corinthians: Cássio; Bruno; Méndez, Caetano, Gil, Matheus Bidu; Ruan Oliveira, Fausto Vera, Maycon; Adson, Yuri Alberto y Wesley Ribeiro. DT: Vanderlei Luxemburgo.

Cambios en el segundo tiempo: 14m Brian Aguirre por Balzi (N), Ángel Romero por Matheus Lima (C), Fabio Santos Romeu por Wesley Teixeira (C); 21m Giuliano Víctor de Paula por Ruan (C); 31m Felipe Augusto da Silva por Yuri Monteiro (C), Fágner por Adson Ferreira (C); Ramiro Sordo por Glavinovich (N); 39m Jeremías Pérez Tica por Martino (N); 41m Djorkaeff Reasco por Recalde (N).

NA