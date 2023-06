Copa Sudamericana: Gimnasia no pudo ante Goias y deberá esperar para una milagrosa clasificación

El Lobo quedó muy comprometido y depende de un milagro su clasificación en el certamen.



Gimnasia debe esperar para ver si sigue o quedó afuera de la Sudamericana. Foto NA: Prensa Gimnasia LP

Gimnasia empató sin goles ante Goias de visitante, en el partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana y depende de un milagro para acceder a la próxima instancia.

Con este resultado, Gimnasia quedó con 4 puntos al igual que Santa Fe (con un partido menos), por lo que deberá esperar otros resultados para pelear la clasificación en la ultima fecha.

En una primera parte, donde Gimnasia le costó encontrar el juego y el local aprovechó para presionar, logrando llegadas claras. A los 24, Tomás Durso le tapó un cabezazo de Maguinho.

🐺 NO PUDO SER, CHIROLA

🤝 Gimnasia empató 0-0 ante Goias por la fecha 5 en el Grupo G

😱 La clasificación del Lobo a la siguiente fase de la #Sudamericana quedó MUY comprometida

🇧🇷 El equipo brasileño manda con 9 puntos y sigue invicto pic.twitter.com/YvgIPljdCo

— SportsCenter (@SC_ESPN) June 8, 2023

Antes del descanso, los de Sebastián Romero volvieron a sufrir, tras una mala salida de su arquero, que cabecea Alesson y Leonardo Morales logró despejar en la línea. Finalizaba un pálido primer tiempo.

En el complemento, la historia seria la misma y a los 6, el VAR salva del penal a Gimnasia, donde en la primera impresión, a Ignacio Miramón le pega en una mano de apoyo un remate de Santos, el árbitro Ivo Méndez cobra penal y rectifica tras la revisión.

A los 20, Goias se quedó con 10 por la expulsión de Ariel, quien le pega un planchazo a Guillermo Enrique y termina expulsado a los dos minutos de ingresar. Gimnasia intentó crear situaciones pero la falta de profundidad y eficacia a la hora de definir, solo logró sacar un punto en Goiania.

A la espera de ver si queda afuera o no de la Sudamericana, su último compromiso será ante Universitario el miércoles 28 de junio desde las 23.

Esta esta síntesis de Goias vs Gimnasia por la Copa Sudamericana 2023:

Copa Sudamericana 2023

Fecha 5 – Grupo G

Goias (0) vs. Gimnasia (0)

Estadio: Da Serrinha (Goiania)

Árbitro: Ivo Méndez (Bolivia)

Goias: Tadeu, Bruno Santos, Sidimar, Edu, Hugo, Guilherme Marques, Everton Morelli, Maguinho, Jhonny Lucas, Alesson, Gabriel Novaes. DT: Emerson Silva.

Gimnasia: Tomás Durso, Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Diego Mastrángelo, Matías Melluso, Ignacio Miramón, Alexis Steimbach, Maximiliano Comba, Antonio Napolitano, Franco Torres y Cristian Tarragona. DT: Sebastián Romero.

Cambios en el segundo tiempo: 18m Ariel por Guilherme (GO), 19M L. Emannuel por G. Novaes (GO), 22m F. Soldano por M. Comba, N. Colazo por A. Steimbach (GI), 23m B. Dominguez por F. Torres (GI), 25m Apodi por J. Lucas (GO), 35m A. Lescano por A. Napolitano y A. Ramirez por M. Melluso (GI), M. Santos por Alesson y Felipe por E. Morelli (GO);

Incidencia en el segundo tiempo: 20m Expulsado Ariel (GO)

Escrito por Nadia Yucheris

NA