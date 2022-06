Copa LPF: San Lorenzo igualó 0-0 con Newell’s

San Lorenzo, que eligió esperar en su campo con cinco defensores y cuatro volantes, cada vez que cortaba, buscaba el pelotazo largo al paraguayo Bareiro, pero ni siquiera pateó al arco.

Sin embargo el equipo visitante tuvo una llegada clara a los 20 minutos cuando Martegani realizó un tiro libre pasado desde la derecha que picó en el área y al que no llegaron Hernández ni James , solos por el segundo palo. Cinco antes el capitán local, Pablo Pérez, salió lesionado.

Ya en la segunda parte, el VAR se apropió de las emociones: primero, a los 5 minutos, corrigió una decisión de Silvio Trucco que hubiese cambiado por completo el transcurso del duelo, dado que el árbitro había expulsado a Federico Gattoni y cobrado penal por una jugada en la que no había existido contacto entre el defensor y el delantero rival.

En realidad fue el yerro más grave de Trucco, pero no el único, porque amonestó bien a tres jugadores visitantes -Elías, Gattoni y Hernández- pero no midió con la misma vara las reiteradas faltas de Julián Fernández, como una desde atrás a Martegani y dos a Bareiro, también desde atrás, al extremo que Newell’s cometió más infracciones (8 contra 5) pero, extrañamente, no recibió tarjetas amarillas en la etapa inicial.