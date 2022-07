Copa Libertadores: Talleres eliminó a Colón en Santa Fe

La «T» se instaló en cuartos de final, al vencer al Sabalero por 2 a 0 en el «Cementerio de los Elefantes», en el partido de vuelta de 8vos. Girotti (2′ ST) y Martino (Martino (52′) anotaron los goles del elenco cordobés.

El equipo cordobés salió decidido a ganar y así lo hizo, no podía especular porque el empate en el partido de ida así se lo imponía. Y desde el primer momento se fue encima de su rival, que tardó en reaccionar.

Talleres no solo tuvo coraje para atacar, sino también para defenderse, desde allí empezó a plantear su postura, con Esquivel criterioso para manejar el balón y la presencia amenazante de Girotti.

El equipo visitante estuvo cerca de anotar con un cabezazo de Franco, también con otro tiro de Esquivel, apenas alto, y parecía que podía desequilibrar en cualquier momento, mientras Colón no podía salir de su letargo.

En cada contragolpe, Talleres lastimaba: el colombiano Valoyes -recién ingresado- se perdió el segundo, pero en el último ataque el visitante no perdonó: Martino recibió un pase cruzado y definió de zurda para sentenciar la serie y meter a su equipo entre los ocho mejores.

Cambios en el segundo tiempo: 11m Facundo Farías por Novillo (C); 15m Francisco Pizzini por Godoy (T) y Favio Álvarez por Esquivel (T); 20m Santiago Pierotti por J.Álvarez (C); 26m Angelo Martino por Franco (T); 35m Diego Valoyes por Girotti (T) y Diego Ortegoza por Oliva (T); 44m Lucas Acevedo por Delgado (C).