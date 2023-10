Copa Argentina: Defensa y Justicia le ganó a Chaco For Ever en los penales y jugará las semifinales ante San Lorenzo

Fue 7-6 desde los 12 pasos tras el 1-1 en el tiempo reglamentario.

Enrique Bologna tapó dos penales.NA/Prensa DyJ

Defensa y Justicia le ganó 7-6 en los penales a Chaco For Ever tras haber empatado 1-1 en el tiempo reglamentario, en Santa Fe, en el marco de la Copa Argentina 2023, y avanzó a las semifinales donde jugará ante San Lorenzo.

En el partido disputado en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe, Gastón Togni abrió el marcador para el “Halcón” a los 21 minutos de la segunda parte y, 60 segundos después, Jonathan Dellarossa lo empató.

Desde los 12 pasos, con dos grandes definiciones al ángulo izquierdo, Lucas Fernández para los chaqueños y Tomás Cardona para los de Florencio Varela marcaron los primeros tantos de cada uno. En el segundo, Leandro Allende repitió la fórmula de su compañero y, en el segundo disparo de Defensa y Justicia, Luciano Silva le atajó el remate a Andrés Rios manteniendo en ventaja al “Aurinegro”.

Javier Iritier, de Chaco For Ever, marcó el tercero de la serie para poner el 3-1 y Gonzalo Castellani marcó el segundo para el “Halcón”. En el cuarto de los de Ricardo Pancaldo, Enrique Bologna le tapó el remate a Claudio Villagra y David Barbona metió el suyo empatando la serie.

En el quinto, con suspenso, Facundo Monteseirin puso el cuarto para los chaqueños y Lucas Pratto hizo lo propio llevando la serie al mano a mano. Javier Bayk marcó el 5-4 para Chaco For Ever mientras que el paraguayo Rodrigo Bogarín lo empató con un buen remate al palo izquierdo.

Brian Nievas volvió a poner en ventaja al equipo de la Primera Nacional en el séptimo remate y Alexis Soto lo igualó en el siguiente con un remate sutil al palo derecho.

En el octavo se definió todo con el débil penal de Juan Ignacio Barbieri contenido por Enrique Bologna y la posterior anotación de Nicolás Tripichio para darle el pase a Defensa y Justicia.

El equipo de Julio Vaccari, que se mete por primera vez entre los cuatro mejores del certamen, continuará su camino en la Copa de la Liga cuando reciba a Belgrano de Córdoba en el Estadio Norberto Tomagnello mientras que, por el lado de los de Ricardo Pancaldo, visitarán al ya descendido Villa Dalmine en El Coliseo de Mitre y Puccini cerrando su participación en la Primera Nacional.

En el primer tiempo, Defensa y Justicia fue mucho más y tuvo las situaciones más claras frente al equipo chaqueño que no pateó al arco y pudo mantener el cero gracias a su arquero, Luciano Silva.

Ya en la segunda parte, a los 21 minutos, el “Halcón” fue quién rompió el hielo en Santa Fe con el gol de Gastón Togni. Nicolás Tripichio desbordó por la izquierda, metió el pase atrás al punto penal donde Darío Caceres recibió y se la abrió a la derecha al ex Independiente que sacó un potente remate a la posición de Luciano Silva y marcó el 1-0.

Ni bien sacó del medio, el “Aurinegro” empezó a construir lo que terminaría siendo el empate de Jonathan Dellarossa. Javier Iritier llegó al fondo, peleó la pelota y metió un centro muy cerrado desde la izquierda para que lo pase de largo a Enrique Bologna y, en el segundo palo, el ex Instituto de Córdoba empujó la pelota poniendo el empate en la cancha de Unión.

Esta es la síntesis de Chaco For Ever vs Defensa y Justica por la Liga Profesional 2023:

Copa Argentina 2023 – Cuartos de final.

Chaco For Ever 6(1) – Defensa y Justicia 7(1).

Estadio: 15 de Abril, Santa Fe.

Árbitro: Fabricio Llobet.

Chaco For Ever: Luciano Silva; Lucas Fernández, Juan Ignacio Barbieri, Emir Faccioli, Luis Abraham; Alan Sombras, Brian Nievas, Mateo Maccari, Leandro Allende; Nicolás Silva y Jonathan Dellarossa. DT: Ricardo Pancaldo

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Nicolás Tripichio, Tomás Cardona, Santiago Ramos Mingo, Darío Cáceres; Julián López, Alexis Soto, Santiago Solari, David Barbona, Gastón Togni; Lucas Pratto. DT: Julio Vaccari.

Goles en el segundo tiempo: 21m. Gastón Togni (DyJ); 22m. Jonathan Dellarossa (CFE)

Tanda de penales:

Chaco For Ever: convirtieron Lucas Fernández, Leandro Allende, Javier Iritier, Facundo Monteseirín, Javier Bayk, Brian Nievas. Erraron Claudio Villagra y Juan Ignacio Barbieri.

Defensa y Justicia: convirtieron Tomás Cardona, Gonzalo Castellani, David Barbona, Lucas Pratto, Rodrigo Bogarín, Alexis Soto y Nicolás Tripichio. Erró Andrés Ríos.

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Benjamín Schamine por Julián López (DyJ); 16m. Javier Iritier por Alan Sombra (CFE) y Claudio Villagra por Nicolás Silva (DyJ); 23m. Gonzalo Ríos por Mateo Maccari (CFE); 28m. Gonzalo Castellani por Darío Cáceres (DyJ) y Andrés Ríos por Santiago Solari (DyJ); 30m. Facundo Monteseirin por Jonathan Dellarossa (CFE) y Jonathan Bayk por Luis Abraham (CFE); 48m. Rodrigo Bogarín por Santiago Ramos Mingo (DyJ)

Escrito por Agustín Piñan

NA