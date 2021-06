Convenios para proyectos de Gral. Pico e inauguración de un Centro de Salud en Trebolares

Como lo afirmara el Gobernador en la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados “en cada localidad pampeana hay una obra en ejecución, licitada, en proceso de licitación o proyectada”. La palabra empeñada se cristaliza, en la remodelación de la planta de faena de aves, la construcción de galpones para cría de pollos y la construcción de una canilera, por un monto de $ 50.038.162,60, que solventarán los costos de las mejoras.

“Resolvemos una deuda pendiente con General Pico”

Fernanda Alonso agradeció al Gobernador su presencia “a pesar de la pandemia”, y aseguró que la concreción de estos proyectos no hubiera sido posible “sin el apoyo del Gobierno provincial. Esto -dijo Alonso- nos resuelve una deuda pendiente con la sociedad de General Pico que es la de relocalizar del refugio canino que hoy está dentro de la ciudad”.

También expresó que “en tiempos donde tener un empleo es el sueño de muchas y de muchos, entendimos que debíamos trabajar algo que en General Pico tiene un potencial importante para desarrollar: la cuenca avícola, por eso comenzaremos con cinco naves para fortalecer a los productores locales con una planta de faena, que permitirá terminar el círculo productivo con los debidos controles”.

Por su parte, el primer mandatario pampeano aseveró que “salir al interior de la Provincia es una gran satisfacción, porque para quienes sentimos la Provincia desde muy adentro, no hay ni ciudades, ni pueblos, ni parajes que sean menos importantes. A pesar de la pandemia buscamos siempre un momento para llevar soluciones”.

Y ratificó así una política de Estado que “ya está instalada en nuestra Provincia, que es el trabajo conjunto del Gobierno provincial con el Gobierno nacional y los municipios. Es el marco de la descentralización para hacer más eficientes los fondos públicos que son de todos los pampeanos, para llegar con soluciones y dar la posibilidad de que las administraciones municipales, que son las que conviven a diario con las problemáticas sociales, culturales, económicas, deportivas, den respuestas permanentes”.

Descentralización y Estado presente

El gobernador Ziliotto analizó que en estos más de 10 años “en los que pusimos en marcha la descentralización, no sólo se aplica a partir de la obligación que establece una Ley, sino de una voluntad descentralizadora”.

Aseguró que así como se pusieron en marcha los programas de construcción de viviendas, que “no sólo dignifica a quien recibe un techo propio, sino también reactivan la economía local y regional, en este caso se activan tres proyectos muy importantes para General Pico y la zona”.

En relación al proyecto de trabajar sobre una cuenca avícola sostuvo que, “es el inicio no sólo de la generación de trabajo sino de la capacidad del Estado para intervenir en la economía a favor de la gente. Son tiempos en los que uno de los principales temas que se debate en la sociedad argentina es el precio de los alimento, lo que cuesta la góndola. Y vemos que realmente falta más política ordenadora por parte del Estado”.

Y enfatizó que “el Estado debe buscar precios reguladores para que la distribución de la riqueza sea lo más justa posible, no sólo garantizando servicios de calidad y productos de primera calidad a precios razonables, sino interviniendo para regular el mercado. Por eso la esencia de esta Provincia es tener empresas de energía, petroleras, de telecomunicaciones y distintos emprendimientos como la fabricación de alimentos. Nosotros estamos convencidos del rol regulador el Estado”.

En cuanto a la problemática animal, el Gobernador aseveró que “es un tema del que, como sociedad, tenemos que hacernos cargo todos. En este sentido la construcción de los caniles es importante porque implica la protección de los animales y el ambiente. Esto se emprendió con la Universidad Nacional de La Pampa y el Concejo Deliberante, y no quisimos estar ausentes, como Estado, para dar respuestas”.

Centro de Salud

El acto inaugural del Centro de Salud en Trebolares fue presidido por el gobernador Sergio Ziliotto, acompañado por la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso; el ministro de Salud, Rubén Kohan; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton y el viceintendente municipal, Daniel López, además de otros funcionarios municipales.

En la oportunidad, Alonso expresó que “todos hemos puesto algo para que esto sucediera. El Ministerio de Educación cedió este espacio para cumplir un sueño: que Trebolares tuviera su Centro de Salud. Este barrio se lo merece y acá está, concretado. Desde el ámbito del municipio pudimos acompañarlos porque el presupuesto destinado a los proyectos que cada barrio presenta, en este caso se destinó a esta obra. Fue un millón y medio de pesos de un presupuesto participativo. Para nosotros es un orgullo compartirlo con ustedes”.

Seguidamente el ministro Rubén Kohan afirmó que “la ambición que tenemos desde el Gobierno y desde el Ministerio de Salud es desarrollar y fortalecer el interior de la Provincia, y aquí está lo que se logró, la sinergia de trabajo de todas las organizaciones y áreas, cuando se articulan logran resultados maravillosos. Estoy seguro de que un lugar como este va a seguir creciendo”, finalizó.