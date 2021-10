Control de precios: Ziliotto pidió “proteger a los consumidores pero también a los pequeños comerciantes”

El mandatario pampeano enfatizó la necesidad de que el “sector mayorista también retrotraiga los precios al 1° de octubre para no dejar en estado de indefensión al pequeño comerciante, que recibió productos ya con aumentos durante este mes”.

El gobernador Sergio Ziliotto participó de la reunión que encabezó el presidente Alberto Fernández junto al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, demás integrantes del gabinete nacional y otros mandatarios provinciales, donde acordaron coordinar el control del congelamiento de precios instrumentado por el Poder Ejecutivo Nacional.

El secretario Feletti puntualizó que la medida adoptada se basa en retrotraer los precios al 1 de octubre y estabilizarlos por 90 días.

El acuerdo abarca 1.432 productos sobre 13.000 mil comercializables, lo que constituye un 10 % del total. Se incluyen los 665 productos que integran el programa Precios Cuidados, más otros 767 de las categorías alimentos, higiene personal y limpieza.

Ziliotto planteó la necesidad de “trabajar primero sobre los mayoristas para no dejar en estado de indefensión a los pequeños comerciantes, que no pueden retrotraer sus precios al 1 de octubre, porque ya asumieron los mayores costos aplicados por el sector mayorista”.

En este sentido el gobernador pampeano reclamó que “los mayoristas también retrotraigan los precios al 1 de octubre de modo que no se perjudique al pequeño comerciante que es, en la cadena de comercialización, el más más vulnerable frente a las grandes cadenas”.

Durante el encuentro, el gobernador pampeano, sostuvo que se “debe articular el proceso administrativo de control y aplicación de sanciones entre las provincias y la nación, compatibilizando las normativas y facultades de ambas jurisdicciones para hacer más efectivo el control de precios”.