Contra quién jugará Boca en los 16vos de la Copa Sudamericana: los dos rivales posibles

Queda un solo partido para que se terminen de definir los emparejamientos, y el «Xeneize» ya tiene dos posibles rivales y un país confirmado al que va a viajar.

Boca no pudo acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que tendrá que disputar los 16vos de final contra uno de los terceros de la Copa Libertadores.

En este marco, espera rival, que terminará de definirse tras el cierre del Grupo C de ambos certámenes, que tiene partidos postergados por las inundaciones en Porto Alegre.

Contra quién se enfrentará Boca en los 16vos de final de la Copa Sudamericana

El equipo de Diego Martínez deberá enfrentarse con uno de los equipos que terminó tercero en las zonas de la Copa Libertadores. Los emparejamientos se arman, sin sorteo, entre el mejor segundo contra el peor tercero y así sucesivamente.

Estos son los terceros de la Copa Libertadores que pueden bajar y enfrentar al Xeneize en 16avos:

.Independiente del Valle

. Liga de Quito

Boca sabe que sí o sí enfrentará a un rival ecuatoriano. Terminará de definirse según el resultado entre Inter vs Delfín, que juegan este sábado.

Las posibilidades:

. Boca vs Liga de Quito, y en 8vos el ganador vs Lanús: si Inter vence a Delfin por 3 o más goles o si Delfín vence a Inter por 2 o más goles

.Boca vs Independiente del Valle, y en 8vos el ganador vs Cruzeiro: cualquier otro resultado.

Cuándo jugará Boca el repechaje de la Copa Sudamericana

.Ida: semana del 15/07

.Vuelta: semana del 22/07 .