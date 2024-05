Contra Milei y Jalil: senadora catamarqueña anticipó su «no» a la Ley Bases

Se trata de Lucía Corpacci, quien señaló que “es muy probable que no acompañe” el proyecto oficial que tiene media sanción en Diputados, desobedeciendo al gobernador Jalil.

La senadora nacional por Catamarca Lucía Corpacci anticipó que “seguramente no acompañe” la media sanción de la Ley Bases. «Yo seguramente no acompañe, es muy probable que no acompañe” el proyecto oficial que tiene media sanción en Diputados.

La senadora de Unión por la Patria (UxP) hizo esas decladraciones a pesar de que el gobernador de su provincia, Raúl Jalil, declaró que es hora de “ayudar” a Javier Milei y “darle al Presidente las herramientas» que necesite para gestionar el país, calificando como “muy importante” el aval del Senado a la Ley Bases.

Corpacci, no obstante, dijo que su “no” habrá “que decirlo después de que el proyecto entre y lo veamos”.

Con relación al respaldo de Jalil a la gestión libertaria, la senadora dijo: “Yo creo que el gobernador tiene la necesidad de buscar algún tipo de encuentro con el Gobierno Nacional, porque las provincias necesitamos recursos de la Nación, ahora más que nunca, con un gobierno que nos ha recortado absolutamente todo”.

“Pero eso no significa que nosotros los legisladores no tengamos la obligación de responder a ese sector de la población que nos votó a nosotros”, aclaró Corpacci en declaraciones radiales.