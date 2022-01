Contagiados: Salud se contactará solo por mensajes de texto

El Ministerio de Salud de La Pampa informó que, ante el abrupto incremento de casos debido a la alta tasa de contagios, con baja tasa de severos e internación, obliga a un cambio en las estrategias de comunicación para poder contactar al excesivo número de personas afectadas diariamente.

A partir de la fecha tanto los casos confirmados como los contactos estrechos, recibirán por mensaje de texto la información que surja de su particular situación. En ambos casos recibirán un link con la información específica con el objetivo de llegar razonable y oportunamente en el tiempo.

Esta nueva estrategia contempla priorizar a los casos confirmados, no obstante, y ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19 se deberá realizar la consulta oportuna al sistema de salud pública o privada.

Se contempla fortalecer el sistema de hisopados, no sólo con la ampliación de los dispositivos en el sector público y privado, sino que se enfatiza la necesidad de testear a las personas sintomáticas. Finalmente, desde el Ministerio se reiteró la importancia de sostener las medidas de prevención y vacunarse.