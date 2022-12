Consejo Federal de Cultura: presencia pampeana con renovado reclamo por el Atuel

La secretaria de Cultura de La Pampa, Adriana Maggio participó en representación de la Provincia en las jornadas de trabajo desarrolladas en el marco de la Asamblea del Consejo Federal de Cultura, que contó con la presencia de las máximas autoridades de Cultura de las provincias y del Ministerio de Cultura de la Nación. La participación fue tanto presencial como en modalidad virtual.

Durante el desarrollo de la Asamblea las autoridades que sesionaron en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron la oportunidad de visitar la Sala Inmersiva junto al ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. En esta oportunidad la sala realiza un homenaje al referente indiscutible del cine y la música local Leonardo Favio (1938-2012) a diez años de su partida.

Al inicio de la primer jornada el ministro Tristán Bauer y la presidenta del Consejo Federal de Cultura, Patricia Herrera (secretaria de Culturas de La Rioja) saludaron y dieron la bienvenida a los presentes.

A continuación y junto a los funcionarios de Cultura de todo el país realizaron un balance de lo actuado durante el año con presencialidad plena y la recuperación del sector en diversos aspectos. Luego de dos años de pandemia donde la totalidad del trabajo y la inversión económica estuvo dedicada a la asistencia de artistas, espacios culturales y todo el sector, el Consejo Federal de Cultura desarrolló durante este año acciones tendientes a la reconstrucción del sector para volver a la producción de eventos e impulsar el trabajo de artistas de distintas disciplinas.

En el segundo día se expusieron los programas del Ministerio de Cultura de la Nación. En este sentido, la secretaria de Cultura de La Pampa destacó el trabajo de su cartera ya que “en este momento en nuestra Provincia tenemos en ejecución la casi totalidad de los programas, habiéndose incorporado recientemente el último denominado “Libros y Casas”, que son las minibibliotecas que se entregan a las familias adjudicatarias de viviendas del IPAV”.

Recordó también que este año se desarrolló en Toay el MICA (Mercado de Industrias Culturales de la Argentina), que para el 2023 ya tiene asignado el mes de junio para su realización en Buenos Aires. “Este espacio es muy importante porque impulsa nuevos proyectos de creadores independientes que se van profesionalizando a través de capacitaciones”.

Mención especial para los Juegos Evita, donde se destacó su carácter federal, el espíritu solidario, inclusivo y no competitivo que contempla la participación de jóvenes y adultos mayores de todo el territorio nacional que confluyen en un gran encuentro federal.

Lo que viene

Para el año 2023 se acordó fortalecer las capacitaciones vinculadas con la industria del conocimiento como la producción de contenidos para videojuegos, por ejemplo. Con una participación muy activa de La Pampa quedó conformada una Comisión con un integrante por región para presentar al Congreso de la Nación en el mes de marzo, un proyecto de ley Federal de Cultura e impulsar en el mismo recinto, la creación del Consejo Federal de Cultura por ley.

Maggio recordó y celebró la prórroga por 50 años de la asignación de fondos específicos para el financiamiento de la industria y las instituciones culturales, destinados al sostenimiento de actividades como las de bibliotecas populares, el cine, la música y el teatro. Valoró que todos los actores de la cultura, independientes y Estados en sus distintos estamentos trabajaran en forma mancomunada y se unieran para defender este derecho que ya estaba ganado.

Resaltó “tenemos mucho trabajo por hacer hacia adelante, pero también debemos rescatar la continuidad de políticas públicas que nos permiten sostener en el tiempo programas y acciones que van de la mano de posicionar cada vez más y mejor los presupuestos de cultura en cada uno de nuestros gobiernos”.

Defensa de nuestro patrimonio

Aprovechando que autoridades de Patrimonio del Ministerio estaban presentes en la Asamblea, Adriana Maggio hizo una advertencia respecto de ciertos contenidos de una capacitación que se brinda desde ese organismo, exponiendo la preocupación y el deseo de visualizar una problemática referida a los ríos interprovinciales. Manifestó que actualmente en el Curso Patrimonio Arquitectónico Argentino III, que incluye 14 clases virtuales puestas a disposición de todos los que deseen ingresar, en la clase N°13 referida a los Paisajes Culturales se hacen consideraciones que van en contra de los conceptos de aprovechamiento adecuado y sustentable del curso de los ríos interprovinciales. Se destaca en esta clase al Valle de aprovechamiento y paisaje cultural modificado de Mendoza, pero no se dice que parte del desarrollo de la cuenca del Atuel se ha realizado a expensas de la desertización de gran parte del territorio del oeste pampeano, que vio interrumpido el curso del cauce del río provocando la migración de la población y la desertización. “Hace más de setenta años que el río Atuel dejó de circular por su cauce natural y La Pampa seguirá insistiendo por sus derechos” sostuvo la funcionaria. “Sostenemos que el reclamo es justo y no se extinguirá en el tiempo. La Pampa toda lo ha constituido en política de Estado. Este programa de capacitación llega a todo el país y sin dejar de valorar los oasis productivos y urbanos que Mendoza ha desarrollado, es hora de construir colectivamente una mirada más solidaria con las provincias vecinas, ya que el desarrollo de unas no puede construirse sobre el sacrificio de otra porción del territorio argentino”.