Conmoción en River: Gallardo comunica su alejamiento tras 8 años y medio

«Voy a ser breve. Vengo a hacer un anuncio claramente. Anoche les comuniqué que es mi final de contrato, termina en diciembre y ya no seguiré en el club», anunció el técnico más exitoso de River.

«Más allá de la tristeza, tengo una paz interna muy sentida que me hace estar bien conmigo mismo. El camino recorrido en todos estos años me hacen sentir mucho orgullo. Esa es la palabra que quiero destacar. Hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de todos estos años, hermosas y otras no tanto que hacen a la esencia de un grupo que siempre miró hacia adelante, no claudicó nunca y acompañó con esfuerzo y sacrificio», destacó el entrenador sobre su ciclo en el club durante ocho años y medio.