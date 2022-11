Condenaron a Toty Watson a 12 años de prisión

Foto Prensa

Foto: Prensa.

Esta mañana el Tribunal de Audiencia por ser autor material del delito de incendio con peligro para los bienes y para las personas. A su vez, absolvieron a Valentín Miranda.

El Tribunal de Audiencia conformado por los Jueces Andrés Aníbal Olié, Carlos Alberto Besi y Daniel Alfredo Sáez Zamora, condenaron a 12 años de prisión a “Toty” Watson por el incendio del automóvil de su expareja, y por poner en riesgo la vida de las personas a partir acto pirómano.

Valentín Miranda, que había sido acusado de los mismos delitos, fue absuelto.

El juicio se hizo por las agresiones a Romina González, que fue pareja de Eduardo Watson. El hombre tenía una restricción de acercamiento a menos de 200 metros por denuncias previas de violencia de género y llego a tener colocada una tobillera electrónica desde 2018 como dispositivo de control, pero se la sacaron en junio de 2021, pocos meses antes del incendio en la casa de González.

La mujer declaró en el juicio en el momento de los hechos «estábamos separados, habíamos mantenido una relación de 11 años juntos, y tenemos una hija en común, menor de edad».

“Vivía con miedo, amenazada y perseguida por Watson”, afirmó. La noche, según la mujer, estacionó su auto “a pocos centímetros de la entrada a mi casa, para que los chicos no tuvieran que andar por el patio delantero en la oscuridad, porque temía que él apareciera y les hiciera algo”.

“También cerré las rejas con llave y candado, porque él sabía que esa noche yo estaba sola con mis hijos. Mi pareja había viajado a Córdoba, y Watson lo había visto en redes sociales, por eso estaba más atemorizada. Él me decía que me iba a pegar donde más me duele, mis hijos. Y que nunca me iba a dejar en paz, y siempre que me amenazaba con algo lo cumplía”, atestiguó.

El día del incendio “me despertaron los gritos de los vecinos, y los piedrazos en el techo, levanté a mis hijos, pero cuando quisimos salir, las llamas llegaban hasta la puerta y era imposible. En ese momento algo del auto explotó, se sintió un ruido muy fuerte, y el coche se movió, por eso pudimos salir. Pero las rejas estaban cerradas, así que tampoco podíamos salir a la vereda. Estaba lleno de vecinos y policías afuera de casa”, contó.

En el testimonio dijo que “el hijo de una vecina me aseguró que ‘fue ‘Toti’ yo lo vi. También me di cuenta que había sido él, porque la perra no ladró. Tengo una perra muy guardiana, que le ladra a cualquiera que se acerque, pero a él no, porque le tiene miedo”, destacó.

“Los daños en el auto fueron totales, además se quemó el aire acondicionado y la puerta de casa. Por suerte, las llamas no llegaron al interior de la vivienda”, aseguró.

