Con un doblete de Ramón Ábila, Colón le ganó a Vélez

Fue 2 a 1. El Sabalero vuelve a sumar de tres, después de dos igualdades, mientras que el Fortín lleva cinco partidos sin conocer la victoria.

Colón vuelve a la victoria, tras imponerse ante Vélez en Santa Fe. Foto NA: Redes

Colón derrotó por 2 a 1 a Vélez, de local, en el partido por la decimotercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol, y sumó su décimo partido sin derrotas.

Los goles del conjunto santafesino fueron de Ramón Ábila, en dos oportunidades, a los 25 y 40 minutos de la parte inicial. El descuento, para el conjunto de Liniers, fue de Gianluca Prestianni, en el complemento.

Con este resultado, Colón suma 14 puntos y cosechó su décimo partido sin derrotas, con dos victoria y ocho empates. Mientras que Vélez quedó con 15 puntos, su segunda derrota consecutiva con Ricardo Gareca al frente.

En un inicio bastante apagado, sin situaciones claras para ninguno de los equipos, el local encontró su primera oportunidad a los 23 minutos, cuando Santiago Pierotti llegó al área, pero Valentín Gómez rechazó la pelota.

Al minuto, Colón volvió a intentar y Ramón Ábila cabeceó en el corazón del área un córner desde la derecha de Paolo Goltz, abrióendo así el marcador para el Sabalero.

Luego del gol, el partido volvió a caer en una meseta, hasta que el Fortín vio una oportunidad: Thiago Fernández entró en el área Sabalera, pero no logró rematar ya que Nacho Chicco salió para quedarse con la pelota. Una de las pocas claras del equipo de Gareca.

A los 39 minutos, Wanchope recibió debajo del arco, tras un pase de Baldomero Perlaza y remató al arco de Chila Gómez para estirar la ventaja a favor del Rojinegro.

Ya en el complemento, el partido siguió en la misma sintonía y el técnico Ricardo Gareca decidió meter mano en el equipo, por lo que Vélez empezó a meter presión. Hasta que, a los 35 minutos, Gianluca Prestianni avanzó por derecha y definió al segundo palo para el descuento, que seria el 2 a 1 definitivo.

Por la decimocuarta fecha, Colón visitará a Defensa y Justicia el próximo domingo 30 desde las 15.30, en Varela. Mientras que Vélez recibirá a San Lorenzo, el sábado 29 desde las 14.

Esta es la síntesis de Colón vs. Vélez por la Liga Profesional 2023:

Liga Profesional 2023

Fecha 13

Colón (2) – Vélez (1)

Estadio: Estadio Brigadier General Estanislao López

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Jorge Baliño

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Cristian Vega, Eric Meza, Baldomero Perlaza, Tomás Galván, Santiago Pierotti, Ramón Ábila y Juan Pablo Álvarez. DT: Néstor Gorosito.

Velez: Gastón Gómez; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Valentín Gómez, Francisco Ortega; Christian Ordóñez, Mateo Seoane, Elías Cabrera; Thiago Fernández, Gianluca Prestianni y Lucas Pratto. DT: Ricardo Gareca.

Goles en el primer tiempo: 25m Ramón Ábila (C), 40m Ramón Ábila (C)

Goles en el segundo tiempo: 25m Gianluca Prestianni (V)

Cambios en el segundo tiempo: (Inicio) J. Garcia por T. Guidara y A. Osorio por C. Ordoñez (V), 24m S. Castro por L. Pratto y J. Fernandez por T. Fernandez (V), 30m L. Lobato por E. Cabrera (V), 33m A. Schott por E. Meza y A. Teuten por T. Galvan (C), 44m J. Chicco por C. Vega y J. Benitez por R. Abila (C)

NA