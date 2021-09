Con renovados proyectos Alta Italia festeja su 111 aniversario

Mañana la localidad cumple 111 años de vida y lo celebra con obras realizadas, renovación del Parque Automotor y construcción de viviendas. Las actividades festivas serán al aire libre.

Los festejos

Por la mañana serán los actos centrales, la tradicional misa y el acto formal en la plaza San Martín. Luego se realizará la tradicional plantación de árboles, por parte de los niños nacidos en el último año. En horas de la tarde habrá actividades de esparcimiento con una feria de artesanos, presencia de emprendedores y artistas locales. También una muestra de autos antiguos frente al edificio municipal. El cierre será con tres shows musicales por artistas locales.

Obras y acciones de Gobierno

Por la celebración el intendente, Hernán Gaggioli, se refirió a las obras y acciones realizadas en los últimos tiempos sosteniendo que “más allá de los problemas que nos trajo la pandemia respecto de no poder trabajar, el distanciamiento físico, cierre de actividades, casos de COVID-19, personas fallecidas, etc., el municipio no cesó con sus tareas, seguimos con el normal funcionamiento como pudimos, pero lo hicimos”.

Agregó que “en este sentido tengo que agradecer profundamente al personal municipal que no le sacó el cuerpo a la situación y se cumplieron las atenciones básicas que son nuestra obligación. Trabajamos en obras y planificando otras que seguramente con el correr del tiempo y el acompañamiento de los gobiernos provincial y nacional iremos cumpliendo”.

En esa línea destacó que “el Gobierno provincial nos ayudó con el nuevo asfalto para el acceso principal, que estaba muy roto producto de las inundaciones, y ahora estamos en la parte de embellecimiento del mismo con el parquizado y el cambio de la cartelería del circuito de la salud. También se construyeron nuevos espacios en el cementerio y tenemos proyectado para el año entrante otras modificaciones, todo con recursos propios”.

Indicó que se trabaja activamente con la Casa de la Cultura a través del programa Argentina Hace donde Alta Italia se inscribió para contar con un edificio en condiciones óptimas para realizar eventos culturales.

Sobre el estado del parque automotor agregó que “en nuestro pueblo siempre le pusimos mucho énfasis en tener un buen parque automotor para realizar la prestación de los servicios como debe ser, para eso se compró una camioneta 4×4 cabina simple para el uso del corralón municipal, se adquirió un chasis que le adaptamos una hidrogrúa para el mantenimiento de las luminarias, poda y muchas cosas más. Próximamente vamos a cambiar el camión atmosférico que va a reemplazar al actual y por ende ofrecer un mejor servicio”, enfatizó.

Viviendas del Plan Mi Casa

En materia habitacional, el intendente puntualizó, “recibimos cinco viviendas por parte del Gobierno de la Provincia pertenecientes al Plan Mi Casa y una sexta que hicimos nosotros por administración municipal. La semana próxima daremos el fin de obra y estarían listas para entregar. Además estamos inscriptos en otra nueva etapa con la aprobación del IPAV para cnco casas más la sexta que vamos a construir con fondos muncipales. Vamos presentando toda la documentación para la firma de los convenios pertinentes”.

Informó que “en cuanto a los terrenos en esta nueva etapa vamos a poder cubrir esa necesidad, pero es uno de los proyectos que le presentamos a Rogelio Schanton, secretario de Asuntos Municipales, para ver cómo encaramos este tema para el futuro ya que no es fácil conseguir los terrenos para la construcción de viviendas. En Alta Italia tenemos un código urbanístico que debemos respetar por lo que hay un orden en cuanto a los nuevos loteos”.

Instituciones intermedias

En ese marco, se refirió a la relación con las instituciones intermedias locales afirmando que “estamos muy contentos porque venimos trabajando codo a codo con todas las instituciones intermedias, tenemos una excelente relación haciendo actividades conjuntas. Con la institución educativa secundaria pudimos conseguirle fondos a través de la Secretaría de Asuntos Municipales con el objetivo de refaccionar la casa de servicio de la escuela, con fondos de Gobierno y del municipio la pudimos reparar y ya está funcionando. Así es el trabajo con todas las instituciones. Con el Club Alta Italia que siempre hizo fútbol llevamos adelante y en conjunto la participación en la Liga Municipal y en el marco de las actividades municipales debo decir que están funcionando todos los talleres. Hay mucha actividad y nos pone muy contentos poder llevarle todo esto a los vecinos”.

Sobre el final dejó un mensaje a todos los pobladores resaltando “un agradecimiento especial para todos los vecinos de mi pueblo. Desde la Municipalidad nos preocupamos muchísimo por tener el pueblo en óptimas condiciones, pero sin la ayuda y el acompañamiento de la gente sería imposible. Uno aporta lo suyo, pero también recibimos la misma correspondencia del otro lado para tener un pueblo limpio, ordenado y pintoresco. Siempre estamos pensando en el bienestar de nuestros habitantes. Un enorme abrazo para todos ellos y que este 111° aniversario nos encuentre más unidos que nunca, porque es la manera de poder llevar adelante un Gobierno y sentirse apoyado como lo sentimos nosotros, más en estos tiempos tan difíciles”, concluyó.