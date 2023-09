Con Messi en la platea, Inter Miami perdió la final de la US Open Cup ante Houston

Fue por 2 a 1 y el equipo de Texas conquistó por segunda vez la copa nacional.

Inter Miami, que tuvo a Lionel Messi sentado en la platea por lesión, no pudo ganarle al Houston Dynamo a pesar del gran rendimiento en los últimos minutos y perdió por 2 a 1 como local en la final de la US Open Cup.

Es la segunda copa que levanta el equipo de Texas, ya que la primera había sido en el año 2018, cuando derrotó por 3 a 0 al Philadelphia Union en la definición de aquella edición.

Con los tantos de Griffin Dorsey y Amine Bassi, Houston jugó un muy buen primer tiempo y fue muy superior al conjunto de Florida. En los minutos finales Inter Miami pudo descontar por intermedio de Josef Martínez, aunque extrañó tener a Messi dentro del campo de juego porque se lo vio muy perdido en todo el partido.

A los 24 minutos del primer tiempo, con un claro dominio del equipo de Texas, Amine Bessi y Corey Baird comenzaron un contraataque por la izquierda del campo, el delantero retrocedió y le cedió el balón al medio a Artur, para que luego el brasileño lo viera solo a Dorsay por la derecha. El lateral avanzó y sacó un derechazo fuerte arriba para el 1 a 0.

Unos 10 minutos más tarde, DeAndre Yedlin cometió un grosero penal cuando dio una fuerte patada en el área a Quiñones y el propio Bassi se paró frente al balón para convertir el 2 a 0.

A los 27 minutos del complemento, Houston partió con otro contraataque por la izquierda con Adalberto Carrasquilla. Bassi comandó la jugada en los metros finales, la abrió para Quiñones y este definió cruzado para el 3 a 0. Sin embargo, el árbitro lo anuló por una clara posición adelantada del colombiano.

En los momentos finales, Inter despertó y tras meter a Houston en su campo pudo llegar al descuento con un bombazo de Martínez, recién ingresado, para el 2 a 1.

Síntesis de Inter Miami vs. Houston Dynamo por la final de la US Open Cup

US Open Cup.

Final.

Inter Miami 1-2 Houston Dynamo.

Estadio: DRV PNK.

Árbitro: Jon Freemon.

VAR: Younes Marrakchi.

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Noah Allen; Benjamín Cremaschi, Sergio Busquets, Diego Gómez; Facundo Farías, Leonardo Campana, Robert Taylor. DT: Gerardo Martino.

Houston Dynamo: Andrew Tarbell; Griffin Dorsey, Erik Sviatchenko, Micael, Franco Escobar; Adalberto Carrasquilla, Artur, Héctor Herrera; Adalberto Carrasquilla, Amine Bassi, Nelson Quiñoñes; Corey Baird. DT: Ben Olsen.

Goles en el primer tiempo: 24m Griffin Dorsey (HD); 33m Amine Bassi (HD).

Goles en el segundo tiempo: 47m Josef Martínez (IM).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Josef Martínez por Taylor (IM); Dixon Arroyo por Gómez (IM); 31m David Ruiz por Yedlin (IM); 34m Bradley Smith por Quiñones (HD); 39m Luis Caicedo por Bassi (HD); Ibrahim Aliyu por Baird (HD); Nicolás Stefanelli por Cremaschi (IM); 46m Teenage Hadebe por Carrasquilla (HD).

Escrito por Federico Guerendiain

NA