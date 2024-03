Con Messi a la cabeza y varias sorpresas, Scaloni presentó la lista de convocados

El entrenador convocó a 26 futbolistas para la gira en Estados Unidos, en la que jugará amistosos ante El Salvador y Costa Rica.

Argentina afrontará una gira por Estados Unidos en marzo. FOTO NA.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer hoy la lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para afrontar la gira de la Selección nacional por Estados Unidos, donde afrontará este mes amistosos frente a El Salvador y Costa Rica

La nueva citación de Scaloni, compuesta por 26 futbolistas, tiene a la cabeza al capitán Lionel Messi, en tanto la nómina también incluye a varias sorpresas.

Además, sobresalen ausencias de renombre de cara a los compromisos previstos para el viernes 22 y martes 26 de marzo.

Si bien se mantuvo la base del grupo de jugadores que vienen integrando la Selección últimamente, el entrenador convocó a algunas caras nuevas, como Valentín Barco, que acaba de debutar en el Brighton and Hove inglés.

El lateral izquierdo, que también suele desempeñarse como mediocampista por la misma banda, tuvo un gran año en Boca, donde jugó de titular hasta en la final de la Copa Libertadores en la que el equipo de Jorge Almirón cayó ante Fluminense por 2 a 1 y, también fue convocado al Preolímpico que se jugó en Venezuela.

En el certamen para la cita olímpica de París 2024, acumuló cinco encuentros y se afirmó como titular. Fue expulsado en la fase final ante Venezuela y reapareció en el duelo decisivo ante Brasil, aportando la asistencia para Luciano Gondou que decretó el 1-0 para la Albiceleste. Además, disputó en 2023 el Mundial Sub-20.

Por otra parte, entre las sorpresas pero no tan llamativas, son los regresos de Alejandro Garnacho, quien quedó afuera de la convocatoria ante Uruguay y Brasil por Eliminatorias, Facundo Buonanotte y Valentín Carboni.

Y aunque vienen formando parte habitualmente de las convocatorias de Scaloni, otros nombres que sobresalen en el llamado es el arquero Walter Benítez (PSV de Países Bajos), los defensores Nehuén Pérez y Marcos Senesi.

Entre los ausentes hay varios campeones del mundo en Qatar 2022, ya que padecen distintas lesiones como Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Guido Rodríguez.

Otro que conoció la gloria mundialista y no será parte es Thiago Almada. El jugador del Atlanta United de Estados Unidos no figura en la flamante lista, ya que será convocado por Javier Mascherano para la gira del Sub 23 pensando en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La “Scaloneta” se enfrentará con El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field en la ciudad de Philadelphia y el martes 26 del mismo mes frente a Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Angeles.

Posteriormente, el camino de Argentina continuará con dos compromisos previos a la Copa América de Estados Unidos 2024, en los mencionados se verá las caras ante Ecuador, el domingo 9 de junio, en el Estadio Soldier Field de Chicago y el viernes 14 se enfrentará a Guatemala en la ciudad de Washington DC, en el FedEX Field.

Una vez concluido esto, la Selección nacional, que encabeza el Grupo A, tendrá su estreno en el certamen continental el jueves 20 de junio en el Mercedes Stadium, frente a Trinidad y Tobago o Canadá, que definirán el boleto el 23 de marzo próximo.

El camino en la zona seguirá el martes 25 ante Chile, en el estadio MetLife de New Jersey, y cerrará la fase de grupos el sábado 29 ante Perú en el Hard Rock Stadium.

La siguiente es la lista de convocados para los amistosos:

Arqueros: Franco Armani (River), Walter Benítez (PSV – Países Bajos) y Emiliano Martínez (Aston Villa – Inglaterra).

Defensores: Germán Pezzella (Betis – España), Nehuén Pérez (Udinese – Italia), Nicolás Otamendi (Benfica – Portugal), Cristian Romero (Tottenham – Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Lyon – Francia), Marcos Senesi (Bournemouth – Inglaterra), Nahuel Molina (Atlético de Madrid – España) y Valentín Barco (Brighton – Inglaterra).

Mediocampistas: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Alemania), Rodri