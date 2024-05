Con la ayuda de una IA, identificaron falsificaciones de Monet y Renoir que se ofrecían en eBay

Especialistas encontraron 40 obras no auténticas en la plataforma de comercio electrónico. ¿Qué artilugios emplean para sus hallazgos?

Una de las pinturas identificadas como falsas se vendía en eBay por 599.000 dólares.

Así como diversos sistemas basados en inteligencia artificial pueden crear copias con alto grado de fidelidad, también son capaces de identificar adulteraciones. Esta semana, se dieron a conocer los resultados de una investigación que usó IA para descubrir 40 obras de arte falsas que se ofrecían en la plataforma de comercio electrónico eBay. Entre ellas, supuestas pinturas de Claude Monet y Pierre-Auguste Renoir.

Usan inteligencia artificial para deschavar obras de arte falsas en eBay: “Alta probabilidad de no ser auténticas”

El estudio fue liderado por Carina Popovici, que dirige la empresa suiza Art Recognition, reconocida por su colaboración con universidades e instituciones artísticas. Tal como señalamos, entre las pinturas identificadas se destaca un par de creaciones de los artistas franceses y referentes del impresionismo. Una de ellas es una copia de Bosque con un arroyo, de Monet, que se ofreció en eBay por 599.000 dólares. Estudio de Claude Renoir, también inauténtica, se listaba en el e-commerce a 165.000 dólares.

“En el pasado, era realmente difícil detectar esta clase de cosas porque no podías tomar muestras de una imagen en Internet. Pero con la nueva tecnología, es fácil. Simplemente, descargas una imagen, y en 10 minutos lo sabrás”, comentó Popovici, en cuyos exámenes concluyó que las mencionadas pinturas tienen una “alta probabilidad de no ser auténticas”.

«eBay no puede simplemente fingir que no ven lo que está sucediendo», dijo Popovici.

Los nuevos modelos de IA, cada vez más avanzados, son propicios para la detección de falsificaciones. La “magia” comienza con el entrenamiento de los sistemas, que reciben un grandísimo caudal de datos. En este caso, luego los emplean para comprarlos con las obras que escanean. Las redes neuronales artificiales analizan diversos patrones, como trazos, estilos de pincelada y paletas de color.

eBay no reaccionó al hallazgo de pinturas falsas en la plataforma

El sitio de comercio electrónico prohíbe la venta de artículos falsificados, tal como observa The Guardian. Para su sección de obras de arte, aseguran que también aplican métodos de IA para revisar las publicaciones, además de equipos de especialistas capacitados. En ese marco, eBay informó que solamente en 2022 bloquearon 88 millones de falsificaciones y eliminaron 1,3 millones tras las revisiones finales.

De acuerdo a la fuente, la empresa con sede en San José, California, no respondió la denuncia de Popovici, que ha reportado estos hallazgos desde diciembre del año pasado. Al respecto, la especialista en autenticación de arte dijo: “Me frustra enormemente que no respondan. Estoy realmente sorprendida por ello, porque tienen una responsabilidad. No pueden simplemente fingir que no ven lo que está sucediendo. Hay indicios claros de que hay un problema”, señaló y cerró con una consideración alarmante: “Estoy segura de que esto es sólo la punta del iceberg”.