Comunicado de la parrilla en la que barras de Independiente se enfrentaron a tiros

Desde una conocida parrilla de Avellaneda, hablaron del enfrentamiento entre facciones de la barra de Independiente.

Parrilla El Tano.

La previa del clásico entre Independiente y Racing ya se ve empañada por un episodio de violencia en Wilde que, afortunadamente, no presentó heridos. Se trató de un tiroteo en la puerta de una parrilla que enfrentó a dos facciones de la barra del Rojo durante un cumpleaños. Si bien los detalles aún son escasos, lo cierto es que una parte de la barra oficial se encontraba celebrando el cumpleaños del «Ninja», uno de sus integrantes. Allí, según las primeras informaciones, 10 miembros de una facción disidente se hicieron presentes, dispararon contra la multitud y huyeron mientras eran perseguidos por los agredidos.

El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad, que captó como los agresores huyeron, mientras los agredidos intentaban perseguirlos. De todas maneras, la policía llegó poco después y no constató heridos, aunque tampoco realizó detenciones. Poco después del hecho, el establecimiento gastronómico emitió un comunicado con el que informó lo sucedido, aseguró que no hubo heridos y que el episodio estuvo relacionado con una interna de barras: «Al parecer, hubo un confrontamiento entre barras de un equipo de fútbol, que nada tiene que ver con la parrilla El Tano. Repudiamos todo tipo de violencia, y dentro de nuestro establecimiento no aceptamos ningún modo de confrontación».

El comunicado de la parrilla El Tano

La interna de la barra de Independiente

Si bien el tiroteo en Wilde es el último episodio, lo cierto es que la interna que se vive dentro de la barra de Independiente no es nueva y hace ya varios meses que suma hechos violentos. Actualmente, la facción oficial es la del grupo autodenominado Los Dueños de Avellaneda, cuyo centro neurálgico se encuentra en Barracas. Sus líderes son Ignacio Leczniki y Mario Nadalich, quienes tomaron el control de la barra durante la gestión de Hugo Moyano y se mantuvieron tanto con Fabián Doman como con Néstor Grindetti.