Cómo salir de un grupo de WhatsApp sin que nadie se entere

El truco definitivo para evitar que los contactos de un grupo se «molesten» por la salida de un usuario.

Los grupos de WhatsApp mantienen en contacto a familias, viejos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, muchas veces pueden ser molestos por la cantidad de mensajes al día que se reciben o porque las conversaciones ya no interesan.

La solución es abandonar el grupo, pero al hacerlo podés quedar un poco expuesto con el mensaje que delata que lo hiciste. Pero no todo está perdido, existe un truco que te ayudará a salir de un grupo de forma sutil y sin que los otros se enteren.

WhatsApp no nos deja salir de un grupo sin que lo notifique al resto de integrantes, pero sí se puede sepultar ese chat y hacer como que no existe. Para ello, debés seguir estos pasos:

Andá al menú de WhatsApp, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Pulsá la opción «Info del grupo».

Después seleccioná «Silenciar notificaciones». De esta forma, no recibirás ninguna notificación de este grupo.

A continuación, en «Ajustes» generales de la aplicación, andá a «Notificaciones» y luego a «Notificaciones personalizadas» y desactivá la opción «Notificaciones en alta prioridad». Al activar esta opción, evitarás que las notificaciones aparezcan en la parte superior de la pantalla.

El último paso es archivar el chat para que no salga entre las últimas conversaciones.

Con este sencillo truco no te desvincularás por completo del grupo de WhatsApp, pero evitarás recibir sus notificaciones sin que lo demás se enteren de nada.