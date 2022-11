Como la canción…es «un sueño imposible «

Por Ricardo Bustos *

Creí estar soñando…Llovizna, cielo gris, solo faltaban los paraguas de la imagen cuando «el pueblo quería saber de que se trata»…pero no, eso solo ocurría cuando en la Escuela nos enseñaban que Argentina era una Nación soberana. Argentina es contradictoria, hablamos de patria en los actos políticos, partidos de fútbol o el día de las elecciones. Después, corremos los días feriados que homenajean a nuestros patriotas y fechas emblemáticas de la nacionalidad porque los tomamos como «fin de semana largo para el turismo». Hoy, para ver a 11 millonarios correr detrás de la pelota, un país no durmió, millones de niños no tuvieron clases o vieron el partido con pantallas gigantes de televisión…pero en la Escuela. Muchos Intendentes, para que la gente los apoye, decretaron asueto en las oficinas públicas municipales por 2 horas de adrenalina que no le cambian el rostro a esta querida Argentina, destruida por la mala dirigencia política que ha llevado al hambre a ciudadanos de todas las edades. Unos a Qatar con millones de pesos en gastos inútiles, otros que vieron el partido de fútbol en la vidriera de algún comercio, hoy no tendrán un plato de comida en sus platos. No soy renegado, amargado o pesimista. Veo y siento la realidad desde los cimientos de estas paredes que se están cayendo a pedazos y nadie hace nada por impedir que se conviertan en escombros. Hay una vida cotidiana que continúa mas allá de un equipo de fútbol o un torneo mundial. en el año 1978, con el frío corriendo por la espalda dado el momento sociopolítico que vivíamos los argentinos, la letra de la canción que nos motivaba para alentar a la selección nacional de fútbol era…»25 millones de argentinos…ganaremos el mundial», Hoy somos 47 millones y estamos jugando en la primera división «C» de la educación, salud, economía e inseguridad en todos los niveles. Algo no hicimos bien y nos equivocamos muchas veces cada 4 años.

Aún así, con la ilusión puesta de manifiesto en cada una de las imágenes que nos muestra la TV desde los 4 puntos cardinales de Argentina, en parques, plazas, bares, Escuelas, o lugares de trabajo, mañana existe y ya lo conocemos hoy. Viva Argentina. La de todos los días, la que necesitamos ver triunfar cada mañana al levantarnos y poner aquello que debemos poner para que este flagelo que goy nos enferma, se aleje de una vez por todas …y para siempre. El populismo también mata.

El último censo de las Naciones Unidas (nunca comprobable), indica que en el planeta somos 8.000.000.000 (ocho mil millones de habitantes) y miles de esos 8 mil millones, no son seguidores fanáticos del futbol, aún en paises de América latina como Centro América y el Caribe.

«Todo lo que nos sucede, incluso nuestras humillaciones, nuestras desgracias, nuestras verguenzas, todo nos es dado como materia prima, como barro, para que podamos dar forma a nuestro arte » (Jorge Luis Borges)

* Locutor Nacional – Comunicador

Capiovi, Provincia de Misiones, República Argentina