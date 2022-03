¿Cómo fue el regreso de Paulo Londra a la música?

Anoche el artista cordobés, lanzó «Plan A», su primer tema después de haber ganado el juicio que no le permitía cantar. Tras más de dos años ausente, en las redes se abrió el debate: comparaciones, memes y más.

Después de más de dos años alejado de la música y tras haber ganado el juicio, Paulo Londra, lanzó su primer tema junto a Warner Music Latina, y revolucionó las redes sociales. El cordobés rompió récord con «Plan A» pero también abrió el debate entre sus seguidores con su nuevo estilo.

Casi dos años y medio pasaron desde que Londra comenzó con su batalla legal contra Big Ligas pero anoche en su lanzamiento expresó: «Al fin Volví y con mi “Plan A” quise sorprenderlos con algo que no hice antes, con más fuerzas que nunca gracias a todos. Díganme el insípido lírico versátil hábil Jeh», escribió el cordobés en su cuenta de Instagram tras el lanzamiento de su nuevo hit.

El nuevo videoclip muestra a un Londra con un estilo rockero y en pleno partido de básquet, y en la letra destaca que quiere «ser el primero, no el tercero». En You Tube, superó los 15 millones de reproducciones en menos de 12 horas y en las redes no faltaron los comentarios a favor y en contra, memes y muchos usuarios lo compararon con Zac Efron en High School Musical.