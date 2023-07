Cómo es Threads, la nueva plataforma de Instagram que le «roba» público a Twitter

Con más de 10 millones de usuarios nuevos en las 24 horas que lleva de existencia, la aplicación de Mark Zuckerberg parece destinada al éxito.

«Threads es donde las comunidades se juntan para discutir todo, desde los temas que nos preocupan hoy a los que serán tendencia mañana», fue la presentación de Meta de su nueva plataforma para competir de manera directa con Twitter en el ecosistema de redes sociales.

Threads ya está disponible en las tiendas de los sistemas operativos de iPhone y Android y en lo que va de sus primeras 24 horas acumuló más de 10 millones de seguidores llegados desde Instagram.

Threads permite «conectar directamente con tus creadores favoritos y otros que aman las mismas cosas, o construir unos seguidores fieles para compartir tus ideas, opiniones y creatividad con el mundo», insistieron desde Meta, la compañía detrás de Facebook e Instagram.

Así, pareciera que una nueva plataforma se sumó de manera firme al universo de redes sociales, pero falta saber si el hype durará o si será como con otras aplicaciones, como Be Real, que no se volvieron masivas fuera de su público destino.

En apenas siete horas tras su lanzamiento, 10 millones de usuarios se sumaron a Threads, cuyo primer mensaje fue publicado por el mismísimo Mark Zuckerberg: «Hagámoslo. Bienvenidos a Threads», escribió el cofundador de Facebook y artífice de Meta.

Zuckerberg dedicó parte de su jueves a responder preguntas de sus flamantes seguidores. Por ejemplo, dijo que «va a llevar algo de tiempo, pero creo que debería haber una plataforma de conversaciones públicas con más de 1.000 millones de personas».

«Twitter tuvo la oportunidad de hacerlo pero no dio en el clavo. Ojalá nosotros sí», agregó.

Algunas claves de Threads:

.Por el momento Threads funciona sin avisos publicitarios, pero nada indica que eso no pueda cambiar en el futuro.

.Para acceder es necesario tener una cuenta de Instagram. De hecho, esa aplicación ofrece de manera orgánica el pase de un servicio a otro.

.Tal como ocurre en Twitter, Threads presenta un «timeline» para sus usuarios y se puede dar «me gusta» a mensajes ajenos así como publicar fotos, videos, textos en forma de hilo y links a otros sitios.

.Todavía no es posible publicar gifs ni publicar encuestas en Threads, pero es posible buscar usuarios. El «timeline» no está en orden cronológico.

.Es posible tener una cuenta pública o privada, así como silenciar contenidos o bloquear y reportar a usuarios indeseables.

.No existe una versión web de la aplicación, cosa que sí hay en Twitter, que nació en ese formato y luego se convirtió en una aplicación.

.Threads es interoperable con aplicaciones compatibles con el protocolo ActivityPub, como Mastodon y WordPress.