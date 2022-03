Cómo eliminar seguidores en Instagram

El paso a paso de la nueva función para borrar a los seguidores no deseados en la red social.

Instagram habilitó una función para eliminar seguidores no deseados, es decir que los usuarios podrán elegir si las personas que lo siguen pueden dejar ver su foto de perfil, historias, reels o cualquier contenido que se suba al feed.

Esto permite que el usuario, en caso de tener una cuenta privada y se arrepienta de haber aceptado una solicitud de seguimiento, pueda revertir la acción.

Eliminar seguidores no es igual a bloquear contactos. En ese último caso, la persona en cuestión se dará cuenta que dejaron de seguir a determinada cuenta porque no solo no podrán ver su contenido, sino que ni siquiera les aparecerá el usuario en el buscador.

Con la función de eliminar contactos en Instagram, por el contrario, la persona deberá volver a enviar una solicitud de seguimiento si la cuenta es privada, o buscarla por sus propios medios para ver si contenido si es pública.

Cómo eliminar seguidores de Instagram

Ingresar a la aplicación de Instagram desde el celular Android o iOS

Ir a “Tu Perfil”, opción ubicada en la esquina inferior derecha

Al costado de la foto de perfil, acceder a la solapa de “Seguidores”

A continuación se desplegará la lista de personas que siguen a la cuenta, desde la más reciente

Pulsar “Eliminar” al costado del usuario que se desee borrar de la lista de seguidores