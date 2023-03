Cómo activar y usar las dos opciones que WhatsApp copió de Instagram

Las aplicaciones de la compañía Meta son dos de las más utilizadas a nivel mundial. Mirá las funciones que comparten.

WhatsApp agregó una función de Instagram que ha pasado totalmente desapercibida, hablamos de la ubicación en los “estados”, ahora los usuarios podrán compartir la dirección exacta en las imágenes o videos que publican en sus historias.; es necesario resaltar que dicha herramienta ya se encuentra disponible en la versión estable (oficial) del aplicativo de mensajería.

Además, la app de color verde también ha copiado el formato de las “Historias” de Instagram en su plataforma, significa que vas a visualizar los estados en un carrusel horizontal que deslizarás hacia la izquierda o derecha. Aunque no es una función como tal, se trata de una característica que servirá para ahorrar espacio.

Cómo enviar tu ubicación en los estados de WhatsApp

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

Ahora, abre la aplicación y presiona sobre la pestaña de “Estados” que se ubica en la parte superior de la interfaz principal.

El siguiente paso es oprimir en la cámara (abajo a la derecha).

Toma una foto o graba un vídeo, también puedes seleccionar los que se almacenan en la galería de tu teléfono iOS o Android.

La imagen se maximizará, pero en la parte de arriba observarás un conjunto de herramientas, toca en el ícono de la carita feliz y luego en la sección denominada stickers.

Escoge la pegatina “Ubicación” (símbolo de la chincheta), aquí se abrirá el mapa de WhatsApp.

Aprieta en la opción “Seleccionar tu ubicación actual”.

Finalmente, ya tendrás la etiqueta de la ubicación en tu imagen o video, solo ajústala y comparte la historia.

Cómo habilitar los “estados” de WhatsApp al estilo Instagram

Tienes que descargar la versión Beta de WhatsApp para Android, no te preocupes que más adelante te diremos cómo obtenerla.

Entra a la aplicación y pulsa sobre la pestaña denominada “Estados”.

Vas a ver que las historias estarán ordenadas de forma horizontal, tipo un carrusel.

Observarás la foto de perfil del usuario y al rededor un círculo de color verde, debajo el nombre del contacto, pero, no estará completo si no encaja.

En la parte superior derecha aparece el ícono de la cruz y los tres puntos: el primero es para acceder a la “cámara” y a la herramienta “Lápiz”, así publicarás fotos, videos, textos, emojis o stickers en tus estados; por otra parte, el segundo es para entrar a las opciones de la “Privacidad de estados” y los “Ajustes” del aplicativo.

Debajo queda un espacio vacío en donde se estima agregarán los boletines informativos de WhatsApp.