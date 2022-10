Comienza la inscripción para participar de la Feria del Regalo

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Santa Rosa, informó que está abierta la inscripción online para artesanos, artesanas y manualistas interesados en participar de la Feria del Regalo 2022. Un evento tradicional de la ciudad que se llevará a cabo del 18 al 24 de diciembre.

Con esta nueva edición de la Feria del Regalo, el Municipio busca fomentar la actividad turística y cultural en Santa Rosa. Al tiempo que brinda un espacio de comercialización para poner en valor la producción artesanal local.

Año a año, en vísperas de la Navidad, miles de vecinos, vecinas y visitantes de otras localidades y provincias recorren la feria. Por lo que, es una excelente oportunidad para visibilizar el trabajo manual y ser parte de esta celebración popular.

Para participar, en primer lugar, se debe realizar la inscripción on-line del 11 al 24 de octubre a través del formulario digital disponible en https://bit.ly/3SY5875.

Luego, será obligación la fiscalización de las producciones, de manera presencial, en conjunto con los Consejos de Artesanos y Manualistas de Santa Rosa. Esto se realizará entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, en horarios y lugar a confirmar.

Por último, el pago del canon podrá efectuarse entre el 7 y el 11 de noviembre, en Mesa de Pagos de la Municipalidad de Santa Rosa (Av. San Martín 50).

Las personas inscriptas que no se presenten a fiscalizar su producción o no realicen el pago del canon en las fechas señaladas, no serán admitidas para participar en la Feria del Regalo.

Por mayores consultas, los interesados podrán comunicarse con la Dirección de Economía Popular, al tel. 02954-451500 (int. 1273) o escribir al correo electrónico: [email protected]