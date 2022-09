Comienza la Exposición Agrícola Ganadera y Comercial

Mañana inicia a la 96º Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios en el predio de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, Av. Spinetto 551.

Desde la organización dieron a conocer el cronograma de actividades, espectáculos, charlas, y exposición de 120 firmas comerciales, buena parte vinculada a la agroganadería.

Como es habitual, habrá un espacio destinado a la gastronomía, con una propuesta variada de food trucks, una parada obligada dentro de la recorrida.

La entrada tendrá un valor de $500 y todas las jornadas, a partir de las 20 horas, el acceso será libre al Patio Gastronómico.

Esta mañana dio ingreso el primer toro de la Cabaña Santa Lucía de Eduardo Scarpello, y durante la jornada de hoy será la admisión. Además, autoridades provinciales estuvieron presentes hoy en la organización previa; se trata del Subsecretario de Ganadería de la Provincia, Marcelo Lluch y la Directora de Extensión Agropecuaria, Virginia Martinez.

Viernes 30 de Septiembre

Como se produce año tras año el viernes habrá visitas y recorridas de los establecimientos educativos; durante la mañana recorrerán la muestra las escuelas 92, 255, 262, 180, 240, 39, 78 y Tomas Mason. Por la tarde estarán presentes las escuelas 219, 37, 246, 180, 242, 201, y el Colegio Maria Auxiliadora. También visitaran la muestras establecimientos de Toay, Victorica y Anguil.

Durante el viernes se prevé también la jura de ovinos y bovinos y a partir de las 20 horas actuará Laurita Gómez.

Sábado 1 de Octubre

La jornada del sábado comenzará a las 9.30 hs. con el remate de reproductores en la pista central. A partir de las 13 hs. se esperan los los caballos de Equinoterapia junto al Entorno Institucional con una prueba y demostración práctica coordinada por la Asociación Pampeana El Zorzal de Equinoterapia y Equitación Deportiva.

A las 13.30 horas se hará el remate de vaquillonas y a las 14 horas la recorrida de autoridades. A las 15 horas está previsto el acto de inauguración con el desfile de grandes campeones.

A las 17 horas estará la escuadra Pampa Mía en la Pista Central y a las 17.30 horas la presentación de Tinku en el escenario del Ministerio de la Producción.

A las 18 horas se hará una exhibición de la Sección Canes de la Policía de La Pampa en el mismo horario, pero en el escenario de Grupo Agroenergía actuarán Payadores vs. Raperos.

A las 20 horas en el sector gastronómico habrá espectáculos musicales con el Show especial de El Entrevero – León Gamba. El cierre de esta jornada se hará con una cena de gala y premiación en el Hotel Mercure con el Show de Joaquín Helvig y DJ: Juan Petto.

Domingo 2 de Octubre

El inicio de esta última jornada comienza a las 10 horas con los juegos de riendas de damas, niños, competencias de motos vs. caballos, payadores vs. trap, y motos vs. cuatris.

A las 15 horas volverá a estar la exhibición de la sección canes de la Policía de La Pampa y a las 16 horas el remate de aves.

A las 17.30 horas será el turno de la presentación de Nieves Cabral y a las 20 horas cerrará Tinku.17:30 hs.

Charlas

Jueves 29 septiembre de 2022

18.00 hs. “La hora de la regeneración”

Diserta: Biomimesis – Nodo Ovis 21 en La Pampa

19:00 hs. Plan Ganadero Provincial – Líneas Financieras

A cargo del Director de Ganadería Méd. Vet. Marcelo Lluch y técnicos de la Dirección de Recursos Naturales. Ministerio de la Producción

19:30 hs “Origen y cualidades de la raza Pampinta” (quincho)

Marita Busetti – Micaela Stacionati

20:15 hs “Mejoramiento Genético de la majada” (quincho)

Daniel Maizon

Viernes 30 de septiembre de 2022

15:00 hs. “Nuestra experiencia y camino de vida” – Fundación Flor

17:00 hs “¿Cómo construir con retak?”

Asesor Técnico José Luis Milione – Asesor Comercial Francisco Perdomo

19:00 hs. “Aprende a gestionar tu tiempo”

Juan Cruz Mura – Daiana Domínguez Negocios Inmobiliarios

19:30 hs “Ley Ovina, Fundamentos y su aplicación en La Pampa”

Med. Vet. Virginia Martínez – Directora de Extensión Agropecuaria del Ministerio de la Producción de L.P.

20:15 hs Taller debate: “Patrón racial Pampita”

Ramiro Perdigues

Sábado 1 de octubre de 2022

17:00 hs. “La diversidad en las Organizaciones” – Fundación Flor