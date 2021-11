Comienza el Torneo Regional Amateur 2021/2022 para los cinco equipos pampeanos

Comienza este domingo para los equipos pampeanos el Torneo Regional Amateur 2021/2022.Por la Zona 1 de la Región Pampeana Sur, All Boys será local ante el poderoso Costa Brava a partir de las 15 horas con el arbitraje de Sebastián Navarro (Bahía Blanca).El rojiblanco de Pico es dirigido por Adrián Hormaechea y Luchy González y se reforzó con Pablo Figueroa (lateral derecho ex Central Norte de Salta), Rodrigo Lastra (volante central ex Central Córdoba de Santiago del Estero), Matías Kucich (defensor central ex Sol de Mayo), Renzo Rodas (central proveniente de General Rojo de San Nicolás), Iván Paz (volante creativo ex Gimnasia de Mendoza), Jonathan «Chengue»Morán (delantero ex Deportivo Merlo). Lautaro Guaraglia (arquero ex Independiente de General Pico), Ramiro Formigo (mediocampista ex Villa Mitre y Alvear FBC) y Lautaro Ibarra (volante ofensivo ex Ferro de General Pico).

A las 17.15 horas, Alvear FBC será anfitrión de Racing de Eduardo Castex.

El azul de Alvear otro de los candidatos, estos son los jugadores que incorporó como refuerzos(foto):

Agustín Cespedes, defensor lateral (Ex jugador de Juventud Regional de Miguel Cané); Nicolas Roldan, defensor central (Ex Ferro de Alvear); Bruno Narvallo, defensor central (Sacachispas) ; Alex Sosa, volante por derecha (Inferiores en River y Huracán de Parque Patricios); Kevin Smaldone, volante central (de Camioneros) y Santiago Auteri, delantero (Ferro de Pico)

Racing de Eduardo Castex, incorporó a Gaspar Macagno (arquero), Esteban Boccardo (delantero), Juan Gianninetto (volante creativo proveniente de Sportivo Reliacó), Julián Grossi (delantero que llega desde Ferro de Realicó), Germán Arias (volante central de último paso por Juventud Regional de Miguel Cané) y Federico Hollman (volante ofensivo procedente de Cultura Integral de Colonia Barón).

Esta es la lista de buena fe de Racing de Eduardo Castex:

Arias, Germán Alberto; Barale, Benjamín; Bellendier, Nicolás Bruno; Betanzo, Francisco; Boccardo, Esteban Ignacio; Bruno, Matías; Buttafuoco, Gastón; Calvo, Franco Gaspar; Carrizo, Mauro Alexis; Casalegno Fernández, Tadeo; Caser Chaves, Alan, Cobos, Roberto Juan Ramón; Feito, Mateo José; Fleitas, Ronaldo Segundo Andrés; Frank, Renzo Ezequiel; Gianninetto, Juan Pablo; Grossi, Julián, Hollmann, Sergio Federico; Leguizamón, Juan Antonio;, Macagno Macali, Gaspar; Martínez Dany, Juan Francisco; Mazzucchi, Mateo; Montero, Brian Emanuel; Ortiz, Lautaro; Otero, Emiliano Gabriel; Palma, Gastón Darío; Parra, Alexis José; Pascual, Maximiliano; Pellegrino, Matías Alberto; Pérez, Santiago Yoel; Pregno Martón, Pedro; Ramírez, Ricardo Alejandro; Rodríguez, Marcos Iván; Similán, Diego Bautista; Similán, Isaías Gabriel; Toranzo Bregani, Valentino; Torres Martín, Leonel Edgardo; Viceconte, Emmanuel; Vicente, Antonio; Winchel Meza, Gerardo Santiago; CUERPO TÉCNICO; Leguizamón, Edgardo Javier; Rojas, Osvaldo Ariel; Saoretti, Lucas Ezequiel; Coronel, Mauricio Damián; Pérez, Jorge Daniel; Scheffer, Marcelo Abel; Merino, Silvio Marcelo.

En tanto por la Región Patagónica en la Zona 9, Deportivo La Adela (foto), debutará como visitante ante Deportivo Villalonga. encuentro que se jugará a las 17 horas. Quedará libre Deportivo Roca.

Es DT del equipo naranja pampeano, Rodrigo Izquierdo, e incorporó a Ezequiel Maldonado (mediocampista ex Barrio Unión), Lucas Ñancucheo (mediocampista ex Sol de Mayo), Adrián Sandoval (ex Unión Deportiva Bernasconi), Bryant Castillo (delantero ex Sporting de Punta Alta), Facundo Jiménez (arquero ex Villa Mitre), Matías Tanos (defensor ex Independiente de Río Colorado), Lautaro Quijada (mediocampista ex San Francisco) y Matías Morales (defensor ex Choele Choele).

El encuentro entre All Boys y Costa Brava, por la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol, será televisado por la Televisión Pública Pampeana a través de sus distintas plataformas.

El técnico auriazul, Mariano Ferrero convocó a estos jugadores para el partido inaugural: Alvarez, Arzer, Canhue, Del Rio, Ferranti, Fensel, Funes, Gatica, Gutierrez, Guttlein, Lucero, Martini, Ovejero, Porro, Roldan, Roston, Saucedo y Vasallo.

Las entradas costarán: General $400; Platea: $700; Visitante: $400.

El gobierno provincial anunció que habrá aportes económicos para los cinco representantes pampeanos en el certamen y que algunos de los partidos serán televisados por Canal 3, al igual que lo que sucedió con Ferro de Pico en el Federal.