Comenzó la Primera Feria Provincial del Libro Infantil y Juvenil

En las instalaciones del Viejo Galpón de la ciudad de General Pico, quedó oficialmente inaugurada la Primera Feria Provincial del Libro Infantil y Juvenil “Naturaleza y Cultura”, organizada desde la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa, en conjunto con el municipio local.

Participaron de la apertura la secretaria de Cultura, Adriana Maggio, la intendenta Fernanda Alonso, la vicerrectora, a cargo del rectorado de la UNLPam, Verónica Moreno, la subsecretaria de Coordinación Cultural, Dini Calderón, la subsecretaria de Educación, Marcela Feuerschvenger, concejales y concejalas de la ciudad, demás autoridades provinciales y municipales, representantes del Grupo de Escritores Piquenses, delegaciones escolares, vecinos y vecinas.

Dando comienzo hicieron uso de la palabra la jefa comunal y la secretaria de Cultura, quedando el cierre a cargo de un fragmento de la obra teatral “Philip en la valija de Xul” de José Duhart, acompañado por la música de La Don Peralta.

Adriana Maggio

La secretaria de Cultura expresó la alegría que representa el “volver a encontrarnos”, oportunidad en la que se refirió a esta necesidad de estar cerca. “Muchas gracias por la calidez del recibimiento Fernanda (Alonso) que siempre nos recibe así y porque nosotros desde el Gobierno provincial formamos un equipo con todos los intendentes, un equipo extendido, porque necesitamos desarrollar políticas territoriales que abarquen acciones en todas las localidades. Así que esta es la Feria de General Pico, viene para quedarse, para que sea la sede del norte de la Feria Provincial, pero será provincial de General Pico, con lo cual ustedes tendrán el legado para multiplicarla y hacerla crecer, para que nunca nos falte este universo de libros para niños y jóvenes”.

Maggio agradeció el gran acompañamiento y consideró imprescindible “que los adultos nos ocupemos de la realidad, que nos ocupemos de desarrollar políticas que atiendan a niños y jóvenes, que les dejemos el espacio y la tarea de soñar, de poder vivir sin lo que nos espera después en el mundo adulto. Necesariamente primero los derechos y después todas las posibilidades de acceso a este mundo que se nos configura, por ejemplo, en una Feria del Libro”.

La funcionaria provincial preguntó a los niños, niñas y adolescentes si sabían el significado de palabras como fantasía, lengua, mar, paz, amigo, mariposa, paciencia, “cada palabra esconde un camino largo, una historia emocionante que nos cuenta cuándo y dónde surgió, cómo evolucionó su significado y en qué otras palabras han derivado. Estas etimologías nos traen descubrimientos sorprendentes y nos dan una mirada amplia de cómo se construye el lenguaje y de cómo el lenguaje somos nosotros mismos. Comprender el viaje de las palabras nos ayuda a entender mejor nuestras raíces, nuestra cultura, y nos da herramientas para enriquecer nuestro vocabulario. Acá está esa oportunidad, acá podremos bucear, pescar y lanzar, en este mar de libros, nuestras redes buscadoras. Estarán durante estos tres días libros, editores, autores, para ofrecernos goce y alegría y esos recursos imprescindibles para enfrentarnos al caos de la vida. Acá estaremos apoyando y sosteniendo la pequeña y mediana industria editorial, cooperativas independientes, libros de autor, a esos y esas que como nosotros decimos hacen libros que aman vender. Por eso, para lo niños, tíos, abuelos, maestros, narradores, bibliotecarias, poetas, músicos, vecinos, actores que sostienen la palabra, la oralidad, que sostienen el libro entre sus manos para compartir y para que podamos reconstruir este mundo que a los adultos no nos está saliendo tan bien, para todo eso hacemos una Fiesta Provincial del Libro Infantil y Juvenil y para eso tomémonos viernes, sábado y domingo este recreo de la realidad y que corra esta feria provincial”.

Intendenta

Fernanda Alonso brindó la bienvenida a autoridades, delegaciones y público presente, haciendo particular hincapié en el orgullo que representa la elección de General Pico como sede de esta primera Feria Infanto Juvenil. “En lo personal me reconforta y mucho, entendiendo esta defensa que hacemos sostenidamente en el cumplimiento y acceso a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Tiene que ver con eso, con seguir trabajando de manera conjunta con un Gobierno provincial que piensa en sus territorios y en este caso en nuestra ciudad y que tiene la posibilidad de poner al alcance de la mano de cada uno de ustedes libros y otros métodos de acceso a la cultura e información que les puede interesar y mucho”.

Deseando que estos días transcurran con mucha alegría, la intendenta se esperanzó en el aprendizaje y que puedan llevarse algo para contar a sus familias, “que puedan compartir con sus amigos, amigas, que se queden con ganas de volver a venir, que vengan con el vecino, la vecina, para que sea algo de que se apropie la ciudadanía de General Pico”.

A modo de cierre dejó un especial saludo para los y las visitantes, muchos de ellos y ellas de otras provincias, “que pasen unas lindas jornadas y estamos a disposición. Esperamos que sea una verdadera fiesta de la cultura porque para nosotros es parte de nuestra agenda. Estamos invirtiendo de manera permanente en la mejora de los edificios públicos destinados al funcionamiento de la cultura y ponerles contenido es el desafío que asumimos todos los días, empezar con una Feria Provincial Infanto Juvenil no está para nada mal”.