Comenzó el curso de capacitación en locución

El Concejo Deliberante de General Pico fue sede de la primera clase del curso de capacitación en locución; la misma también se realizó de manera virtual por videoconferencia para quienes participan desde otras localidades.

La actividad es organizada desde el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), con el acompañamiento del Gobierno de La Pampa, la Municipalidad de General Pico y el Concejo Deliberante de la ciudad.

Se dicta a través del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y favorecerá a un gran número de personas de la región que ya vienen desplegando tareas de locución en distintos medios de comunicación provinciales y regionales; a partir de esta instancia podrán obtener una certificación para desempeñarse como locutores y locutoras locales.

Participaron de la apertura el director del ENACO, Alejandro Gigena, el subsecretario de Medios de la Provincia, José Pérez, la intendenta local, Fernanda Alonso,el diputado nacional Hernán Pérez Araujo, el presidente del Concejo Deliberante, Daniel López, la directora de Comunicación Social, Miriam Álvarez, concejales, demás funcionarios municipales y el subdirector de Comunicación e Imagen de la Dirección General de Relaciones Institucionales de ENACOM, Rodrigo Sujodoles Gazzero, quien junto a la Licenciada en Fonoaudiología Susana Parente, tuvieron a cargo la capacitación.

“El ENACOM tiene como responsabilidad velar por el tema de las telecomunicaciones y también de la comunicación audiovisual, dentro del marco de la comunicación audiovisual y en el marco del ENACOM funciona el ISER, que es un instituto prestigiosísimo, que forma recursos humanos para desempeñarse en la comunicación audiovisual, teníamos la posibilidad desde ENACOM y desde el ISER de crear y generar este tipo de actividades en el interior, porque miramos muchísimo el interior y preocupando mucho por federalizar no solamente las telecomunicaciones sino la comunicación audiovisual que, entendemos, cumple un rol fundamental, y también los locutores y locutoras, en la formación de opinión y el fortalecimiento de la democracia”, sostuvo Alejandro Gigena a la Agencia Provincial de Noticias.

La intendenta agradeció al Gobierno provincial “que a través de José Pérez y la directora de Comunicaciones estén acompañándonos habla del compromiso que tienen cada una de las instituciones aquí presentes con este oficio tan particular y tan importante en el día de hoy, donde la comunicación es el eje del entendimiento y del trabajo conjunto entre la sociedad, las instituciones, el gobierno, quienes tenemos algo para decir, quienes tienen algo para decir, intercambiar y así seguir creciendo en este sistema democrático que debemos fortalecer día a día y sostener en el tiempo”.

Tras dar la bienvenida a quienes no son de General Pico, Fernanda Alonso sostuvo: “deseamos que la capacitación sea productiva, entendemos que estamos en muy buenas manos, en alguna oportunidad entrar al ISER era imposible, conozco amigos de mi generación que se inscribía e intentaban una y otra vez rendir para ingresar, no lo pudieron lograr, y gente que se ocupaba y estudiaba muchísimo para hacerlo así que tenemos una oportunidad al alcance de la mano, en nuestro territorio, en nuestra localidad, realmente aprovechémosla”.