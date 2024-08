Comenzaron las asambleas de los gremios aeronáuticos en Ezeiza hasta medianoche

El Gobierno nacional ya anticipo que les descontará el día a los que no trabajen.

Los gremios aeronáuticos iniciaron esta noche “Asambleas Informativas” en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, una medida que se extenderá hasta la medianoche y provocará demoras en las operaciones de los vuelos, mientras que el Gobierno nacional anticipó mediante un comunicado que les descontará el sueldo a los que no trabajen.

La medida, que forma parte de un plan de lucha que abarca acciones similares en varios aeropuertos y en diferentes días, la llevarán adelante los gremios APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), APA (Asociación del Personal Aeronáutico) y UPSA (Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales).

Los trabajadores concretan estos reclamos de una recomposición salarial en el marco de las negociaciones paritarias, luego de haberse agotado las instancias de conciliación obligatoria decretada por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Frente a la decisión de los gremios, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transporte, anunció mediante un comunicado, que “los que no trabajan, no cobran”.

“Ante el anuncio de la realización de asambleas por parte de gremios aeronáuticos, en lo que representa otro mecanismo de paro extorsivo, tanto Aerolíneas Argentinas como Intercargo, descontarán del sueldo las horas y/o jornadas no trabajadas. La medida será aplicada a los empleados que, tanto el pasado lunes como en la asamblea anunciada para esta noche en Ezeiza, impidan que miles de pasajeros puedan volar por razones de trabajo, turismo y salud”, señalan en un comunicado difundido esta tarde.

Agregan que, “a su vez, en el día de mañana las empresas presentarán ante la Secretaría de Trabajo una intimación a los gremios para que garanticen los servicios de transporte aéreo mientras llevan adelante las próximas asambleas que han sido anunciadas. De esta manera, se busca que los mecanismos de protesta habitualmente utilizados por los sindicatos en la Argentina no afecten a las personas que libremente quieren utilizar los servicios de transporte aéreo”.

“Como ocurre en cualquier empresa privada y ahora también en el Estado Nacional, desde la Secretaría de Transporte de la Nación se impulsa el cambio en la política de gobierno y en la resolución de conflictos gremiales de esta gestión. Por eso, el que no trabaja, no cobra. En este sentido, no se va a permitir el ejercicio abusivo del derecho a realizar asambleas, que en muchos casos se transforman en paros encubiertos”, indica el documento.

Sostiene, además, que “en caso de continuar con incumplimientos o interrupciones en los servicios, se avanzará en los procedimientos legales para la aplicación de las sanciones correspondientes. Cabe destacar que, en el caso puntual del gremio APA (Asociación del Personal Aeronáutico), ha sido multado en febrero de este año por una suma de 160 millones de pesos, por el motivo de incumplimiento de la conciliación obligatoria en aquel entonces”.

Y concluye apuntando que “es importante remarcar que desde el Gobierno Nacional se están implementando cambios en las políticas aerocomerciales con el único objetivo de beneficiar a los argentinos y a las ciudades argentinas, para que haya más turismo y desarrollo de las economías regionales, con más rutas aéreas y vuelos más accesibles”.

Las compañías aéreas que operan en el Ministro Pistarini, resolvieron, en algunos casos, adelantar la partida y en otros, posponerla para después de la medianoche, lo que derivará en una demora de entre dos horas como máximo y solamente algunos minutos, en lo mínimo. En total serán 11 los vuelos que registrarán demoras en sus salidas.

El lunes último los gremios llevaron a cabo una medida similar entre las 9,30 y las 12 en el Aeroparque Jorge Newbery, que provocó la cancelación de al menos 28 servicios y demoras en otros 20.