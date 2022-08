Colorida y multitudinaria Fiesta de las Infancias en el Centro de Artes

El equipo de la Dirección de Artística de la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa agasajó esta tarde a chicos y chicas de la ciudad que se acercaron con docentes, familias, amigos y amigas a celebrar el mes de las infancias a la esquina de Leguizamón y Lope de Vega de la ciudad capital..

El Centro de Artes del organismo provincial se conectó con el barrio y sumó gran variedad de propuestas para el disfrute de los presentes. La Banda Sinfónica, cuyo espacio está en la misma cuadra, compartió ensayo y juegos didácticos acercando la ejecución de instrumentos a los niños y niñas. El Coro Provincial de Infancias, dirigido por Paula Castrilli, deleitó con actividades con música y percusión corporal. También hubo proyección de cortos Infantiles en el interior de Centro de Artes, la presentación de “Coralines” con Anacleta y Orange, un espectáculo infantil y muchas actividades de libre circulación: El taller de construcción de barriletes (para la gran fiesta de Canal 3!!) reunió a grandes y chicos y hubo gran intercambio de experiencias de infancia para que vuelen bien. Talleres de pintura, susurradores, una invitación para jugar y dibujar con pizarrones redondos en distintos lugares, espacios sensoriales y sectores con alfombras, almohadones y distintos objetos sensoriales para experimentar distintas sensaciones a través de lo táctil, visual y auditivo.

Devuelvanelrío

Un juego del Río Atuel para pescar peces – si tuviera agua!- no solo divirtió a los » pescadores» sino que aporta sensibilización en la problemática del Río. Estuvieron presentes los Bibliomóviles con lecturas y maquillajes, los bomberos de la ciudad y todo terminó con un chocolate oportuno a la media tarde.

» Es imprescindible, urgente, necesario desarrollar – no sólo eventos y celebraciones- sino políticas públicas sostenidas que atiendan la niñez en toda su dimensión, desde Cultura y hacia adentro de nuestro gobierno no dejaremos de proponer e insistir con todas las áreas para llevar adelante esta tarea» dijo Adriana Maggio sa la Agencia Provincial de Notyicias quien además agradeció a todo el equipo de la Secretaría y a docentes, vecinos y colaboradores en la fiesta.