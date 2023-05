Colón y Barracas Central empataron y se mantienen lejos de la zona de descenso en los promedios

Juan Álvarez para el Sabalero e Iván Tapia para el Guapo fueron los autores del 1 a 1 en Santa Fe.

Colón y Barracas no se sacaron ventajas en el marcador.Foto: LPF.

Colón de Santa Fe y Barracas Central igualaron 1 a 1 en el estadio Brigadier Estanislao López por décimo séptima fecha del torneo de la Liga Profesional y se mantienen lejos de la zona baja de la tabla en los promedios.

Con los goles de Juan Álvarez e Iván Tapia respectivamente, el equipo dirigido por Néstor Gorosito es uno de los clubes qué más igualaron en el campeonato junto a Atlético Tucumán con nueve encuentros.

El partido estaba bastante parejo, con aproximaciones de los dos aunque sin sacarse mucha ventaja por la falta de precisión. No obstante, Colón supo donde lastimar de manera más eficaz y rompió la defensa del Guapo con un bombazo de Juan Álvarez que pegó en el segundo palo y se metió para el 1 a 0.

El Sabalero arrancó muy mal el complemento y Barracas lo fue encerrando cada vez más en su propio campo hasta que pudo conseguir la igualdad: un robo limpio de Tapia cerca del área de Colón le permitió meter un golazo al ángulo de un derechazo para el 1 a 1 de la visita.

Esta es la síntesis de Colón vs. Barracas Central por la decimo séptima fecha del torneo de la Liga Profesional:

Liga Profesional.

Fecha 17.

Colón 1-1 Barracas Central.

Estadio: Brigadier Estanislao López.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Jorge Baliño.

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Julián Chicco, Andrew Teuten, Juan Álvarez; Ramón Ábila y Santiago Pierotti. DT: Néstor Gorosito.

Barracas Central: Guido Villar; Mauro PeinipilNicolás Capraro, Francisco Álvarez, Fernando Prado, Rodrigo Insúa; Facundo Mater, Rodrigo Herrera, Iván Tapia, Brian Calderara; Bruno Sepúlveda. DT: Sergio Rondina.

Goles en el primer tiempo: 40m Juan Álvarez (C).

Goles en el segundo tiempo: 16m Iván Tapia (BC).

Cambios en el segundo tiempo: 14m Carlos Arrua por Teuten (C); 23m Leonel Picco por J. Chicco (C); José Neris por J. Álvarez (C); 36m Marcos Benítez por Calderara (BC); Lucas Colitto por Mater (BC); 42m Maximiliano Rodríguez por Peinipil (BC); 47m Carlos Arce por Tapia (BC); Manuel Brondo por Sepúlveda (BC).

