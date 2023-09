Colón se lo dio vuelta a Argentinos Juniors y es puntero de la Zona 1 junto a Huracán

En Santa Fe, el equipo de Néstor Gorosito venció 3-1 a los de Pablo Guede.

Damián Batallini puso el 2-1.NA/Redes.

Colón de Santa Fe le ganó 3-1 a Argentinos Juniors, en condición de local, en el marco de la sexta fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga 2023 y es líder, junto a Huracán, con 12 unidades.

En el partido disputado en el Estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe, Luciano Gondou abrió el marcador con un golazo para los de La Paternal a los 10 minutos de juego. Al minuto de la segunda parte, Ramón Ábila lo empató y, a los 9, Damián Batallini puso el 2-1 para que después, a los 22, Eric Meza marcara el tercero.

El equipo de Néstor Gorosito, que es puntero de la Zona 1 con 12 puntos, continuará su camino en el torneo cuando reciba a Unión de Santa Fe en el Estadio Brigadier Estanislao López por el “clásico santafesino”. Por el lado de los de Pablo Guede, visitarán a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López.

Corrían los nueve minutos de juego cuando Luciano Gondou adelantó a Argentinos Juniors en el marcador. Tras una gran serie de toques de primera a pasos del área de Colón, Federico Redondo la abrió a la izquierda para el delantero ex Sarmiento de Junín que la paró con la suela acomodándola para adelante y le pegó con comba al ángulo derecho para marcar su sexto gol con esa camiseta.

Ya en la segunda parte, al minuto, Colón llegó al empate tras una mala salida del rival. El paraguayo Ángel Cardozo Lucena, en el circulo central, metió el pase entre líneas para Ramón Ábila que, mano a mano ante Alexis Martín Arias, definió cruzado y puso el 1-1.

A los nueve minutos, Colón se encontró con el segundo gol en tres toques que empezaron en un pelotazo al área del paraguayo Alberto Espínola. La pelota cayó en el vértice derecho del área chica donde Facundo Garcés cabeceó al medio para la ubicación de Damián Batallini que, de cabeza, marcó el 2-1 y cumplió con la inexorable “Ley del Ex”.

El segundo tanto del “Sabalero” fue un mazazo en el estado anímico de Argentinos Juniors que volvió a ver caer su valla a los 22 minutos tras un gran pase entre líneas de Rubén Botta. La pelota le quedó a Eric Meza que se fue solo ante Alexis Martín Arias y, aguantando la marca de Marco Di Cesare, definió con sutileza al palo izquierdo y puso el 3-1.

Esta es la síntesis de Colón de Santa Fe vs Argentinos Juniors por la Copa de la Liga 2023:

Copa de la Liga 2023 – Zona 1 – Sexta fecha.

Colón de Santa Fe (3) – Argentinos Juniors (1).

Estadio: Brigadier Estanislao López, Santa Fe.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Nazareno Arasa.

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Emmanuel Mas; Rubén Botta, Ángel Cardozo Lucena, Favio Álvarez; Damián Batallini, Tomás Galván y Ramón Ábila, Rubén Botta. DT: Néstor Gorosito.

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Javier Cabrera, Marco Di Césare, Miguel Ángel Torrén, Lucas Villalba, Santiago Montiel; Federico Redondo, Leonardo Heredia, Alan Lescano; Gabriel Ávalos y Luciano Gondou. DT: Pablo Guede.

Gol en el primer tiempo: 10m. Luciano Gondou (A)

Goles en el segundo tiempo: 1m. Ramón Ábila (C); 9m. Damián Batallini (C); 22m. Eric Meza (C)

Cambio en el primer tiempo: 41m. Mariano Bittolo por Santiago Montiel (A)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Matías Vera por Leonardo Heredia (A); 20m. Eric Meza por Damián Batallini (A); 30m. Jorge Benítez por Ramón Ábila (C) y Stefano Moreyra por Favio Álvarez (C); 34m. Francisco González Metilli por Alan Lescano (A) y Thiago Nuss por Javier Cabrera (A); 43m. Germán Conti por Paolo Goltz (C) y Baldomero Perlaza por Rubén Botta (C)

Escrito por Agustín Piñan

NA