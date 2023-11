Colón quiere seguir en Primera: goleó a Talleres y la lucha por la permanencia quedó al rojo vivo

El Sabalero consiguió tres puntos claves para salir del fondo de la tabla anual.

Colón goleó a Talleres en Santa Fe.Foto NA: PRENSA LIGA PROFESIONAL

Colón de Santa Fe goleó este domingo con contundencia por 3 a 0 a Talleres de Córdoba y se aferró a la ilusión de continuar en Primera División, en un partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga que dejó la lucha por la permanencia al rojo vivo.

El equipo de Israel Damonte pegó temprano y por duplicado para conseguir la ansiada ventaja que necesitaba: Baldomero Perlaza anotó a los 5 minutos, mientras que Ramón «Wanchope» Ábila estiró la diferencia a las 8.

Ya en el complemento, pese a algunas llegadas de Talleres, Colón liquidó el encuentro de la mano de Tomás Galván a los 13 minutos para soñar con continuar en la máxima categoría e incluso meterse entre los cuatro mejores de su zona, lo que le daría un boleto para los playoffs del certamen.

El «Sabalero» llegó a los 45 puntos en la tabla anual, superó a Unión -tiene 43 pero se enfrenta esta noche con Belgrano- y alcanzó la línea de Gimnasia y Esgrima La Plata en y de Sarmiento de Junín, los conjuntos más comprometidos en la pelea por salvarse del descenso.

Síntesis de Colón de Santa Fe vs Talleres de Córdoba por la Copa de la Liga

Copa de la Liga.

Zona A-Fecha 13.

Estadio: Brigadier Gral. Estanislao López.

Árbitro: Andrés Merlos.

Colón: Matías Ibáñez; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Germán Conti, Rafael Delgado, Stefano Moreyra, Favio Álvarez, Tomás Galván, Rubén Botta, Baldomero Perlaza y Ramón Ábila. DT: Israel Damonte.

Talleres (C): Guido Herrera; Gastón Benavídez, Kevin Mantilla, Lucas Suárez, Juan Carlos Portillo, Rodrigo Villagra, Luis Sequeira, Rodrigo Garro, Nahuel Bustos, Nicolás Vallejo y Valentín Depietri. DT: Javier Gandolfi.

Goles en el primer tiempo: 5m. Baldomero Perlaza (C); 8m. Ramón Ábila (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, José Romero por Nicolás Vallejo (T); 8m. Ramón Sosa por Nahuel Bustos (T); 16m. Matías Gómez por Luis Sequeira (T) y Lautaro Ovando por Valentín Depietri (T); 21m. Javier Toledo por Ramón Ábila (C) y Emmanuel Mas por Rafael Delgado (C); 28m. Santiago Pierotti por Favio Álvarez (C); 37m. Braian Guille por Rubén Botta (C), Ángel Cardozo por Stéfano Moreyra (C) y Matías Gómez por Rodrigo Garro (T).

NA