Colón derrotó a un Vélez que no reacciona

El Sabalero, último campeón del fútbol argentino, se llevó los tres puntos a Santa Fe tras vencer al Fortín, por 1-0, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en un partido discreto en donde el equipo visitante, con poco, se llevó la victoria.

El juvenil atacante Facundo Farías, de penal, a falta de nueve minutos, marcó el único gol del encuentro en el estadio José Amalfitani.

Colón alcanzó los diez puntos, mientras que Vélez se mantiene con tres unidades.

Lo mejor del partido se observó en los minutos finales del segundo tiempo, cuando una lluvia torrencial se hizo presente en Liniers.

La primera etapa, signada por vientos fuertes, fue discreta, con muchas imprecisiones de los dos en los pases y pocas llegadas. La más importante se produjo con el remate de Rafael Delgado, de media distancia, que el arquero Lucas Hoyos desvió al córner (31m.).

Vélez padeció la falta de posesión de la pelota (Santiago Cáseres no encontró socios en el juego), pero principalmente la escasez de gol. En lo que va del campeonato, el conjunto del DT Mauricio Pellegrino no convirtió aún.

La racha histórica de ineficacia de Vélez se extiende a seis partidos enteros porque, en cuartos de final de la Copa de la LPF, en mayo pasado, Vélez empató 0-0 con Racing, en Liniers, y perdió en la tanda de los penales (2-4).

El último gol oficial en el fútbol local que marcó un equipo velezano se remonta al 8 de mayo pasado, cuando se concretó un amplio triunfo sobre Gimnasia y Esgrima La Plata (5-0), en el estadio del Bosque. El anterior festejo fue de Thiago Almada (ST 40m.).

Colón, sin el delantero Wilson Morelo, mejoró con el ingreso del ex River, Lucas Beltrán quien liberó a Farías en ataque y generó más llegada al área rival.

Una gambeta de Farías en el área propició la barrida y el toque con la mano de Cáseres con la cancha rápida por la gran cantidad de agua acumulada por la lluvia.

Farías lo cambió por gol y le puso justicia al partido. Colón, sin brillar, fue superior a un Vélez que no reacciona.

En la próxima fecha, Colón recibirá a Gimnasia La Plata y Vélez visitará a River.

-Síntesis-

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Lautaro Giannetti y Miguel Brizuela; Luca Orellano, Santiago Cáseres, Federico Mancuello y Lucas Janson; Juan Martín Lucero y Cristian Tarragona. DT: Mauricio Pellegrino.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Rafael Delgado y Gonzalo Piovi; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Alexis Castro; Cristian Ferreira y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Gol: en el segundo tiempo, 36m. Farías, de penal (C).

Cambios en el segundo tiempo, 18m. Mauro Formica y Lucas Beltrán por Castro y Ferreira (C); 24m. Agustín Bouzat y Nazareno Romero por Tarragona y Brizuela (VS); 27m. Enzo Martínez por Giannetti (VS); 37m. Santiago Castro por Mancuello y Mateo Pellegrino por Orellano (VS); Santiago Pierotti por Bernardi (C); 43m. Bruno Bianchi por Farías (C).

Amonestados: De Los Santos, Brizuela y Tarragona (VS); Garcés, Delgado, Lértora y Beltrán (C)

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: José Amalfitani.