Colón de Santa Fe le ganó a Estudiantes de La Plata y se escapa de los últimos puestos

Con gol de Facundo Garcés, el «Sabalero» alcanzó los 23 puntos y trepó al decimosexto puesto.

En Santa Fe, el «Sabalero» venció al «Pincha» con gol de Facundo Garcés.NA/Prensa EdeLP

Colón de Santa Fe le ganó 1-0 a Estudiantes de La Plata, en condición de local, en el marco de la vigésima fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2023 y se escapa de los últimos puestos.

En el partido disputado en el Estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe, Facundo Garcés marcó el único gol para el “Sabalero” a los 34 minutos de juego.

El equipo dirigido por Néstor Gorosito, que alcanzó los 23 puntos, continuará su camino en la Liga Profesional de Fútbol cuando visite a Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito mientras que, por el lado de los de Eduardo Domínguez, recibirán a San Lorenzo de Almagro en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

En un primer tiempo en el que Colón fue superior al “Pincha”, los santafesinos pudieron capitalizar esa superioridad a los 34 minutos con un preciso tiro libre de Rafael Delgado, desde la derecha, que cayó en el punto penal donde se ubicaba Facundo Garcés que, con un cabezazo delante de Mariano Andújar, marcó el 1-0 definitivo para el “Sabalero” que alcanza los 23 puntos y escala a la decimosexta posición.

Esta es la síntesis de Colón de Santa Fe vs Estudiantes de La Plata por la Liga Profesional de Fútbol 2023:

Liga Profesional 2023 – Fecha 20.

Colón de Santa Fe (1) – Estudiantes de La Plata (0).

Estadio: Brigadier Estanislao López, Santa Fe.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Pablo Dóvalo.

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Gian Nardelli, Rafael Delgado, Augusto Schott; Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Juan Pablo Álvarez; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Estudiantes: Mariano Andújar; Santiago Núñez, Leonardo Godoy, Luciano Lollo, Zaid Romero; Gastón Benedetti, Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez; José Sosa, Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli. DT: Eduardo Domínguez.

Gol en el primer tiempo: 34m. Facundo Garcés (C)

Cambio en el primer tiempo: 44m. Cristián Vega por Rafael Delgado (C)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Matías Godoy por Santiago Núñez (E); 27m. Guido Carrillo por Fernando Zuqui (E); 30m. Andrew Teuten por Augusto Schott (C); 35m. Julián Chicco por Leonel Picco (C); Jorge Benítez por Ramón Ábila (C) y Facundo Farías por Santiago Pierotti (C);

Escrito por Agustín Piñan

NA