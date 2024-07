Colombia se impuso 1-0 ante Uruguay y jugará la final de la Copa América ante Argentina

El seleccionado cafetero aguantó 45 minutos con un futbolista menos y ganó por la mínima gracias al único tanto de Jefferson Lerma y estará en la definición de la competencia

Colombia, que aguantó 45 minutos con un futbolista menos por la expulsión de Daniel Muñoz, mostró un gran nivel desde lo colectivo, se impuso 1-0 ante Uruguay y de esta manera jugará la final de la Copa América ante la Selección Argentina. Un hito histórico para los cafeteros que jugarán la segunda definición de esta competencia en su historia luego de llegar al último partido por última vez en 2001.

En un cruce extremadamente parejo, los colombianos pudieron conseguir la diferencia gracias a Jefferson Lerma y se quedaron con el partido en el Bank of America Stadium de la ciudad de Charlotte. Con este resultado, ya son 28 partidos dónde Colombia no conoce la derrota y llega de la mejor manera al cruce final ante la Albiceleste que viene de imponerse 2-0 ante Canadá en la otra semifinal.

Una vez finalizado el partido, se vivieron algunos momentos de mucha tensión entre los futbolistas de ambos seleccionados: los cafeteros festejaron con todas sus fuerzas la clasificación mientras que los «charrúas» no se lo tomaron para nada bien y sintieron algo de provocación. Más allá de eso la situación no pasó a mayores y el árbitro no tuvo que intervenir.

La final de la Copa América de Estados Unidos 2024 se llevará a cabo el domingo 14 de julio, desde las 21 (horario argentino) y el escenario elegido para la definición del campeonato es el Hard Rock Stadium ubicado en Miami Gardens, Florida. Sin lugar a dudas uno de los campos de juego más lindos del país norteamericano que se prepara para una fiesta del fútbol.

Dónde se puede ver la final de la Copa América 2024

El partido se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports:

Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro.