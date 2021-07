Colgate lanza su primera línea libre de ingredientes artificiales

Colgate Zero es la nueva línea con 0% saborizantes, endulzantes, conservantes y colorantes artificiales.

Colgate, marca líder en cuidado oral, anunció el lanzamiento de Colgate Zero, una línea con ingredientes 0% artificiales que responde a las necesidades de un público cada vez más exigente. Hoy, las personas buscan consumir productos menos químicos y más naturales, pero igual de eficientes para el cuidado de su salud bucal. Así, la marca encuentra una nueva oportunidad para reafirmar su compromiso con un futuro más sustentable.

El consumo responsable es una tendencia en ascenso, ya que pone el foco en el uso de productos con menor cantidad de aditivos e ingredientes que puedan afectar la salud y que, a su vez, reduzcan el impacto en el medio ambiente. Hoy en día, adoptar hábitos de higiene saludables y sostenibles es un requisito fundamental para contribuir con el cuidado de nuestro entorno.

La línea Zero es otro aporte de la marca para lograr reducir la huella ambiental hacia el año 2025, logrando:

100% packaging reciclable/compostable para todas las categorías.

25% de plástico reciclado en los envases y/o productos plásticos

0% de empaque innecesario.

De esta manera Colgate hace una apuesta innovadora con el lanzamiento de esta nueva línea, y posiciona a la marca como pionera en el desarrollo de productos “libre de” en la industria del cuidado oral. Colgate Zero posee una fórmula libre de gluten y vegana, y su tubo es 100% reciclable. Además, tiene fórmula clear gel (transparente), disruptiva en el mercado masivo de cuidado oral, en la que se puede ver todo lo que Zero no contiene. Es realmente efectiva, ya que previene la caries en los dientes y fortalece el esmalte.

El compromiso de Colgate es seguir apostando a la innovación y el desarrollo de nuevos productos que permitan reducir el impacto ambiental. Para la marca, la sustentabilidad y el cuidado del planeta deben ser accesibles para todos, no tiene que ser una elección entre lo que es bueno para la salud bucal y lo que es bueno para el medio ambiente.

La línea Colgate Zero libre de ingredientes artificiales estará disponible en el sabor: peppermint (menta) para adultos a partir de julio. Además, a partir de septiembre estará disponible en sabor a fresa para niños y será exclusivo de venta en farmacias. Ambas variantes son ideales para que todos los públicos puedan elegir con consciencia natural.