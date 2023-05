Clima: se viene el invierno más cálido de los últimos años

El Servicio Meteorológico Nacional publicó el informe de las proyecciones en cuanto precipitaciones y la temperatura promedio para los próximos meses.

Con mayo ya iniciado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su perspectiva de cómo será el invierno. El informe detalla la tendencia de temperatura media y lluvias proyectadas para lo que falta del otoño y lo que será invierno ¿qué esperar para el cambio de estación?.

Las previsiones dan cuenta de temperaturas más cálidas sobre todo en el Centro y el Litoral del país. Según el SMN, durante el invierno habrá 55% de probabilidad de registrar «temperaturas superiores a lo normal».

Respecto al pronóstico de precipitaciones, el SMN adelantó que «es más probable» que se registrenlluvias «normales o inferiores a lo normales» en el norte del Litoral, Cuyo y el centro y norte de Patagonia, mientras que, en el extremo norte argentino, se espera que se mantengan dentro del rango normal.

«En las provincias del NOA, en cambio, hay una mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo normal», agregaron desde la entidad.

Cómo serán las temperaturas

En condiciones neutras del Fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) y en zonas sin otros forzantes, se espera que el comportamiento responda a la probabilidad del 33.3%.

Este pronóstico indica las probabilidades previstas para cada categoría (Superior, normal e inferior) en cada región señalada y para el trimestre pronosticado.

El informe no indica valores de la variable pronosticada ni su variabilidad a lo largo del trimestre. Si, por ejemplo, para una región determinada el pronóstico estacional prevé las mayores chances de precipitación, esto no significa que no pueda haber eventos de lluvia o inclusive que alguno de ellos puedan ser localmente intensos.

«Superior a la normal» es el término técnico que usa el organismo para referirse cómo serán las temperaturas los próximos tres meses, en el este de La Pampa, Córdoba, este de San Luis, Buenos Aires y el Litoral. En tanto, para Cuyo, noroeste, norte y sobre el oeste de Patagonia, será «normal o superior a la normal». En el este de la Patagonia, la temperatura será «normal» y en el sur del país, habrá temperaturas «por debajo de lo normal».

¿Cómo se definen las categorías normal, superior a lo normal e inferior a lo normal?

Para esto, el SMN utilizan terciles. El valor de los mismos se obtiene separando en tres partes iguales los datos de temperatura y precipitación, ordenadas de menor a mayor. Es decir que para la temperatura, se puede considerar que el tercil central implica valores de aproximadamente 0.5°C por debajo o por encima del valor medio. Valores por encima o por debajo de ese rango serían temperaturas inferiores o superiores a la normal.

Para las precipitaciones, el mapa de la izquierda (foto) muestra el límite inferior del rango normal y el mapa del medio (foto) el límite superior del rango normal. Esos umbrales separan las tres categorías.