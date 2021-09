Claudia Villafañe publicó un mensaje enigmático tras el testimonio de Mavys Álvarez, la mujer cubana que estuvo con Diego Maradona

A través de su historia de Instagram, la empresaria compartió una frase sin aclarar el destinatario. Su hija Gianinna también explotó en redes en las últimas horas.

Después de dos décadas, Mavys Álvarez reveló que tuvo una relación con Diego Maradona. En el testimonio que brindó en la televisión de Miami, la cubana contó que tenía tan solo 16 años cuando el exfutbolista se acercó para intentar conquistarla y comenzaron una relación. “Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no”, argumentó. Sus declaraciones repercutieron en los medios nacionales y, en pleno debate, Claudia Villafañe publicó un enigmático mensaje a través de sus historias de Instagram.

En estos 20 años, Álvarez jamás había hablado de manera pública, hasta ahora que lo hizo en América Noticias, programa que se emite por América TeVé, señal de Miami, Estados Unidos. Allí develó detalles impactantes sobre lo que vivió.

Según explicitó, conoció al futbolista en los 2000 cuando tenía 16 años. Ella vivía en Matanzas, al este de La Habana, junto a su familia. “Me habían dicho que él estaba muy deprimido por una novia que había dejado en ese entonces y que necesitaban que saliera a comer o algo para que no pensara tanto en eso”, recordó sobre el primer encuentro con el deportista que se encontraba en la isla haciendo un tratamiento contra sus adicciones.

Su familia no miró con buenos ojos el amorío. “Mi mamá no lo tomó nada bien, estaban en contra de la relación, cuando mi papá se enteró de que estaba en este país tampoco lo tomo bien, pero a esa edad uno es muy rebelde y piensa que tiene el mundo a sus pies. Todo se dio muy rápido”, recordó.

Entonces, definió a la vida con Diego como “muy loca”: “Todos los días en la discotecas, cada noche hasta las siete, ocho de la mañana, tomando champagne. (…) Me propuso participar de fiestas, (me decía) que sería bonito, tal vez era excitante para él en ese momento que yo estuviera con otras muchachas o si me gustaría a mi la idea”. Al momento de referirse a los excesos, reconoció que le resultaba difícil hablar del tema en cámara.

Las declaraciones de Mavys no pasaron inadvertidas en los medios nacionales pero tampoco en el entorno del exfutbolista. Tal es así que Villafañe recurrió a su perfil de Instagram donde reúne más de un millón de seguidores y compartió un enigmático mensaje: “Te merecés todo lo que le hiciste a otros. Tu sabrás si eso te da miedo o felicidad”.

El enojo de Gianinna Maradona tras el testimonio de Mavys Álvarez

Una de las primeras en reaccionar al testimonio de la mujer cubana que aseguró haber mantenido una relación con Diego fue Gianinna Maradona. En primer lugar se refirió a la entrevista que desde Intrusos (América) le hicieron a Omar Suárez, el dueño del boliche “Cocodrilo” que intentó justificar el accionar de quien fue su gran amigo: “No quería abusar de la menor, tenía una enfermedad que no podía controlar”.

“No vi la entrevista de Intrusos, no tuve el honor. Sin embargo sé que entre esas personas solo hay un fin: lastimar. Medir a cualquier precio”, sentenció la hija del Diez en Twitter. Además se manifestó al respecto Instagram, donde no dudó en apuntar contra todos los que opinan sobre la vida privada del campeón del mundo en México 86. “Hijos de pu… ni la muerte les deseo, simplemente porque allá arriba también le romperían las pelotas”, disparó.

Horas después, más calma posteó un cartel con la frase: “Cada uno siente y se imagina el Maradona que se merece”.