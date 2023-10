Claudia Goldin ganó el Premio Nobel de Economía 2023

La economista estadounidense de 77 años obtuvo el galardón por sus investigaciones sobre las mujeres y el mercado laboral y se convierte en la tercera mujer de la historia en recibir este prestigioso premio.

Una pantalla en el interior de la Real Academia de Ciencias de Suecia, donde se anunció el Premio Nobel de Ciencias Económicas. Foto: REUTERS/Tom Little

La historiadora económica estadounidense Claudia Goldin fue galardonada con el Premio Nobel de Economía 2023 por su trabajo sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, anunció este lunes la Real Academia de las Ciencias de Suecia.

El prestigioso galardón, conocido formalmente como Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, es el último de la cosecha de premios Nobel de este año y está dotado con 11 millones de coronas suecas, algo menos de un millón de dólares.

«La galardonada de este año en Ciencias Económicas, Claudia Goldin, es la primera autora de un estudio exhaustivo sobre los ingresos de las mujeres y su participación en el mercado laboral a lo largo de los siglos», dijo la institución en un comunicado en el que añadió: «Su investigación revela las causas del cambio, así como las principales fuentes de la brecha de género que aún persiste».

El galardón de Economía es el último de la cosecha de nobeles de este año, en el que se premiaron los descubrimientos de la vacuna contra el COVID-19, el uso de la luz para estudiar los electrones y los «puntos cuánticos», así como a un dramaturgo noruego y a una activista iraní.

Goldin, quien en 1990 se convirtió en la primera mujer titular del Departamento de Economía de Harvard, es sólo la tercera mujer que gana el Nobel de Economía.

«Ella estaba sorprendida y muy, muy feliz», dijo Hans Ellegren, secretario general de la Real Academia de las Ciencias de Suecia.

El libro de Goldin de 1990 «Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women» («Comprendiendo la brecha de género: una historia económica de las mujeres estadounidenses», en español) fue un examen enormemente influyente de las raíces de la desigualdad salarial.

Luego siguió con estudios sobre el impacto de la píldora anticonceptiva en las decisiones profesionales y matrimoniales de las mujeres, los apellidos de las mujeres después del matrimonio como indicador social y las razones por las que las mujeres son ahora mayoría en los estudios universitarios.

«Los descubrimientos de Claudia Goldin tienen vastas implicaciones sociales», dijo Randi Hjalmarsson, integrante del comité del Premio de Economía y agregó: «Al comprender por fin el problema y llamarlo por su nombre correcto, podremos allanar un mejor camino hacia adelante».

El premio de Economía no es uno de los originales de ciencia, literatura y paz creados en el testamento del inventor de la dinamita y empresario Alfred Nobel, sino que se creó en 1968 y lo financia el banco central de Suecia.

El primer premio de Economía se concedió al año siguiente y entre los galardonados figuran pensadores y académicos tan influyentes como Friedrich August von Hayek, Milton Friedman y, más recientemente, el economista estadounidense Paul Krugman.

El año pasado, un trío de economistas estadounidenses, entre ellos el ex presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke, fue galardonado por su investigación sobre cómo regular la banca y ayudar a los entidades bancarias en quiebra con dinero público puede evitar una crisis económica aún más profunda, como la Gran Depresión de los años treinta.

Como ocurre con los demás premios Nobel, la inmensa mayoría de los galardones de economía recayó en hombres. Sólo dos mujeres han recibido uno: Elinor Ostrom en 2009 y Esther Duflo una década después.

(Con información de Reuters)

