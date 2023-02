Claridad y confianza: atributos reconocidos a la Provincia por las empresas que ocuparán la ex Calzar

La empresa Calzatex S.A. comienza su relocalización en el Parque Industrial de Santa Rosa para integrar nuevos procesos productivos a su actividad, que tiene una dilatada trayectoria en la provincia de Buenos Aires. A la textil se le suma Living & Confort, fábrica de muebles, ambas compartirán la nave que otrora ocupara la desactivada planta de Calzar. Los empresarios, en diálogo con APN, coincidieron en que el Gobierno pampeano les generó «confianza y seriedad» para definir la radicación.

La empresa Calzatex S.A. dedicada al diseño y fabricación de calzado, proyecta la relocalización e integración de nuevos procesos productivos a su actividad, en la ex planta Calzar que ocupa una superficie total de 9.200 metros cuadrados.

En una primera etapa, incorporarán 59 puestos de trabajo con una inversión estimada de $ 240.769.488,32, mientras que para su segunda etapa ampliará su capacidad de producción, y en la tercera sumará nuevas unidades de negocios, todo este proceso proyectado a cinco años.

Horas después de firmar el contrato correspondiente con el Gobierno de La Pampa a través del Ministerio de la Producción, Gustavo Moreno, referente de la empresa, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, confirmó que ya se está trabajando en las instalaciones con trabajos de limpieza, albañilería, sistemas eléctricos, de gas y todo lo correspondiente para poner en funcionamiento la planta y que sus operarios se encuentren en óptimas condiciones de seguridad y comodidad.

Expresó que su primer contacto con el Gobierno de La Pampa fue a través del área de Industria de la Provincia. Por un colega y amigo se enteró que el Gobierno provincial disponía de este edificio para activarlo productivamente. Destacó el compromiso del gobernador, Sergio Ziliotto “que nos atendió cuando se presentaron las propuestas y nuevamente cuando se comunicaron los resultados”.

Comenzó el trabajo en un proyecto planificado por etapas que contempla la incorporación de los ex empleados de Calzar, a la vez que se reciben los currículum de manera sistemática.

Con una gran expectativa por parte del Ministerio de la Producción y de los propios ex empleados de Calzar, inició este recorrido, “tratamos de no crear falsas expectativas, más que todo para los trabajadores, ya que contemplamos la incorporación de ex empleados que tienen mucha experiencia en el rubro”.

La idea según Moreno, cuya fábrica actual se encuentra en La Matanza, provincia de Buenos Aires, es mantenerla en funcionamiento hasta el eventual traslado total a la provincia de La Pampa. Estimó que de esta forma, podría abarcar nuevos mercados en la Patagonia y en la región de Cuyo, que por una cuestión geográfica se evidencian ventajas comparativas.

Desde un primer momento, destacó la claridad en las pautas planteadas desde el Ministerio de la Producción, a cargo de Fernanda González y de la subsecretaria de Industria, Comercio y PyMEs, Vanina Fernández y el director de Desarrollo Industrial, Alex Rodrigo, quienes presentaron el panorama de inversión de una manera clara, dinámica y sin tanta burocracia y con quienes tuvo un diálogo permanente desde el inicio de las gestiones. En pocos meses desde la primera aproximación, ya se encuentran trabajando en la planta, lo que para el empresario implica una gran expectativa y el entusiasmo que implica ya estar instalándose en el Parque Industrial de Santa Rosa.

Living & Confort

El grupo pampeano dedicado a la fabricación de muebles para el hogar, oficina o comercios, recibió la adjudicación de dos naves industriales y trabaja en la logística de producción para expandir el mercado.

El propietario del Grupo, Juan Pablo Azcárate, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial para llevar adelante un ambicioso proyecto del producción local. Como se recordará, en la víspera el Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de la Producción, concretó la entrega de las tenencias precarias que permitirán a las dos empresas seleccionadas -Calzatex S.A y el grupo pampeano Living-, realizar las inversiones que permitan la puesta en marcha de las actividades proyectadas y avanzar en la compra definitiva de los inmuebles.

A Living S.A.S., que se dedica a la fabricación de muebles en La Pampa, se le asignaron las unidades funcionales 1 y 2 que totalizan una superficie de 3.300 metros cuadrados, lo que le permitirá concretar su proyecto de expansión, con una inversión de $ 91.367.000 y la generación de 40 puestos de trabajo. Azcárate habló con la Agencia Provincial de Noticias y contó que “lo que me llevó a presentarme a la convocatoria fue las ganas de crecer y apostar a la industria pampeana. Hace mucho tiempo que veníamos presentando nuevos proyectos y con muchos en nuestra cabeza. Hoy gracias a Dios y con el acompañamiento del Gobierno provincial, pudimos llevarlo a cabo”, agregó.

Por último, explicó que la decisión de presentarse “en la ex Planta Calzar fue las ganas de seguir trabajando y apostando a la industria; y crear nuevos espacios de producción, como la próxima etapa que sería la radicación en la nueva planta. En la planta actual, la elaboración de goma espuma; y más adelante teníamos pensado, en la segunda etapa que sería el año que viene, comenzar con la fabricación de colchones, que es un proyecto que venimos pensando desde hace muchos años”.