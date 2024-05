Clamor por los desaparecidos en la 29 Marcha del Silencio en Uruguay

En solemne ambiente se dejó escuchar la larga lista de los nombres de los casi 200 desaparecidos por la dictadura militar en Uruguay.

Con las fotos de los que no están, la multitud, incluido el expresidente José Mujica, caminó por la avenida 18 de julio hasta la Plaza Cagancha en esta capital, lo cual se repitió en otras ciudades del interior del país pese a las bajas temperaturas.

Delante marcharon los integrantes de la asociación de Madres y Familiares de los Desaparecidos, con la consigna de “Ellos saben dónde están. Exigimos respuestas. Nunca más terrorismo de Estado. Memoria, verdad y justicia”.

Elena Zaffaroni, integrante de la asociación, dijo que se le piden respuestas al Estado, a los gobernantes, a quienes tienen la “potestad de mandar a las fuerzas Armadas, de exigir, porque la verdad está ahí”.

Acerca de los archivos de la dictadura que se pondrán a disposición del público sin restricciones, de acuerdo a la ley votada en el Parlamento e impulsada por el actual gobierno, Zaffaroni opinó que se trata de archivos “conocidos hace muchos años”.

“Los archivos de Inteligencia, de qué hicieron con los desaparecidos, sobre ellos, no están. Los archivos no se tiraron, porque hay indicios de que todo eso está guardado pero no accedemos, nunca accedimos” afirmó y reiteró que son los militares los que mantienen la verdad oculta.

«Exhortamos a la sociedad y exigimos respuestas y que se entregue la información que las Fuerzas Armadas mantienen retenida hasta el día de hoy», reclamó a su vez Alba González, también de la agrupación de familiares.

La Marcha del Silencio tuvo la adhesión del Frente Amplio y de partidos de la coalición de gobierno, de actores políticos, sociales y deportistas, como el futbolista Luis Suárez, que expresó su solidaridad.

El Partido Nacional publicó dos videos institucionales en referencia a las víctimas y desaparecidos del régimen de facto que rigió entre 1973 y 1985.

“Nunca más terrorismo de Estado, memoria, verdad y justicia”, escribió en la red social X el precandidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi.

Carolina Cosse, quien también es precandidata por el FA, suscribió: “Otro 20 de mayo sin saber dónde están. Seguiremos buscando”.

Bajo la consigna nunca más, la aspirante por el Partido Nacional, Laura Raffo, se refirió al tema como “una herida que aún está abierta y que forma parte de nuestra memoria colectiva”.