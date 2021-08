Ciudad: por la variante Delta limitan las nuevas aperturas

El gobierno porteño decidió no acoplarse a la extensión horaria de la nocturnidad hasta las 3 AM por los nuevos casos de cepa delta sin conexión con viajeros. También se frenaron otras flexibilizaciones previstas.

En los próximos días, los bares y restaurantes de la ciudad de Buenos Aires podrán atender una hora más, hasta la 1 de la madrugada, mientras que los aforos permitidos en el interior de los locales llegará al 70%. Esta vez no habrá anuncio oficial por medio de conferencia de prensa, ya que se comunicará a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial porteño.

Voceros de la administración de Horacio Rodríguez Larreta confiaron que la decisión ya está tomada, pero aún analizan cuándo implementarla. podría ser desde este fin de semana, pero lo más probable es que rija recién desde el lunes próximo.

El 70% de aforo también estará vigente para los espacios de usos común de hoteles, todo lo vinculado a turismo, gimnasios, espectáculos (cine, teatro) y en las iglesias. A la vez, se habilitará la vuelta a las oficinas de hasta el 50% de su capacidad máxima.

Por este mayor movimiento, el gobierno porteño irá abriendo de forma paulatina en las próximas semanas las 10 estaciones de subte que restan poner en funcionamiento. A su vez, hará oficial algo que ya sucede de hecho: que los colectivos puedan ser utilizados además del personal esencial y empleados de la construcción, también a los trabajadores del comercio.

En cuando a los eventos masivos, se espera que se autorice el aforo del 30%, mientras que los hogares seguirán con la actual limitación de reuniones en espacios interiores de hasta 10 personas y al aire libre de hasta 20 personas.

Estas medidas no son del todo las que tenía pensado aplicar la Ciudad desde esta semana. De hecho ratrasó su anuncio y decidió posponer la extensión de la nocturnidad hasta las 2 AM, o 3 AM como la provincia de Buenos Aires, debido a la cepa delta que está empezando a ser comunitaria en el territorio capitalino.

El jueves, el Ministerio de Salud porteño informó 3 nuevos casos de contagios con la variante Delta sin conexión con viajeros ni con contactos estrechos de turistas que hayan regresado del exterior. Por esta detección, hay 117 personas aisladas de barrios como Recoleta, Palmero, Balvanera, Almagro y San Telmo.

El titular de la cartera sanitaria, Fernán Quirós, estimó que la variante Delta será la predominante a fin de agosto o principios de septiembre en la Ciudad, pero de acelerar la aplicación de las segundas dosis -hoy el 30% de la población total de CABA y el 50% del total de mayores de 18 años ya tienen las dos dosis- la cepa de la India generará enorme cantidad de contagios, pero no serán de gravedad: no demandarán internación en terapia intensiva y menos la fatalidad. «Cursarán la enfermedad de forma leve, por lo tanto habrá que aprender a convivir con ello sin necesidad de aplicar nuevas restricciones», resaltó.

No obstante a ello, hoy trascendió que los primeros días de septiembre la Ciudad podría anunciar el fin del uso del barbijo al aire libre, pero voceros del gobierno porteño aseguraron a este portal que esa medida no está aún en estudio, aunque sí forma parte del plan de 6 etapas anunciado por Larreta días atrás, aunque hoy no pueden aventurar que en el corto plazo se lleve a la práctica.

Y en el mismo sentido se expresó en declaraciones a CNN Radio este viernes Quirós. «La primera desandada en términos de barbijo va a ser naturalmente en espacios abiertos, donde primero vamos a permitir no usarlo; luego permitiremos no usarlo en espacios cerrados… pero son dos etapas que aún no tienen fecha y me parece prematuro asignarles un mes determinado, porque tenemos por delante la variante Delta», .