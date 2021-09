Citroën renueva su estrategia en el Mercosur y fabricará tres nuevos modelos

La automotriz tiene en la Argentina la mayor gama del portfolio con que cuenta en la región. Los futuros models en la región contarán con «una fuerte integración local de partes y componentes», informaron desde la empresa.

El Nuevo C3 es el primer modelo del proyecto «C-Cubo» que prevé el lanzamiento de una familia de vehículos con foco en el mercado internacional para 2024.

La responsable de la marca Citroën en América del Sur, Vanessa Castanho, aseguró que la Argentina va a tener «un papel fundamental» en la nueva estrategia de crecimiento que la automotriz desarrollará en la región.

Las palabras de Castanho se inscriben en la decisión de producir hasta 2024 tres nuevos modelos en las plantas que la firma posee en los países del Mercosur.

En ocasión de la presentación internacional del Nuevo Citroën C3 que comenzará a comercializar en el primer trimestre del próximo año, Castanho mantuvo una entrevista con Télam en la que brindó detalles de la estrategia para los próximos años a nivel regional, el rol de la Argentina, el incremento de integración local de autopartes y el desafío de ganar volumen de ventas.

«El Nuevo C3 es el primer modelo del proyecto «C-Cubo» que prevé el lanzamiento de una familia de vehículos con foco en el mercado internacional para 2024, en base crear una oferta competitiva, y diseñada para adaptarse a las especificidades de los países a los que va destinado», explicó la líder regional de la marca nacida en San Paulo y con 24 años de experiencia en la industria automotriz.

Los futuros modelos de Citroën «se producirán en la región con una fuerte integración local de partes y componentes«, así como una estrategia de costos que permita ofrecer «autos modernos, con mucha calidad y un estilo atrayente, con excelentes equipamientos y un costo total de compra y mantenimiento cuidadosamente estudiado».

En ese esquema de crecimiento regional, la ejecutiva brasileña que es la primera mujer en dirigir la compañía en América del Sur, aseguró que «la Argentina va a tener un papel fundamental para la marca, porque tiene la mayor participación de mercado de Citroën en América del Sur, aún con todas las dificultades que se puedan reconocer en la región».

«El proyecto de internacionalización -agregó- y el camino que se inicia con este lanzamiento del Nuevo C3 quiere hacer que del actual 90% de las ventas concentradas en Europa se pueda alcanzar el 30% de sus volúmenes fuera de aquel continente. Y en eso América del Sur tiene un papel muy importante».

La mayor presencia internacional y consolidación de la marca en todos los mercados en los que opera, también incluye una visión diferenciada para los países de Medio Oriente, África, Asia y China, así como una apertura a otros destinos como India.

Castanho precisó al respecto: «Tenemos una estrategia para América del Sur por los próximos cuatro años y uno de los pilares es el programa C Cube es el lanzamiento de tres nuevos productos que comenzarán con la producción en 2022 del Nuevo C3 en Brasil, en la planta de Porto Real, y otros dos modelos en 2023 y 2024″.

Castanho explicó que «aún no está definido» si alguno de los dos nuevos modelos previstos para 2023 y 2024 podrán fabricarse en la planta de la localidad bonaerense de El Palomar.

«Esa estrategia va mas allá del producto, que es algo fundamental, pero que tiene otros pilares como una comunicación mucho mas adaptada a la realidad de la región, y en particular en la Argentina donde la marca tiene una gran proximidad con sus clientes que sabemos mantendrán su fidelidad con este nuevo modelo, pero que también nos permitirán conquistara otros».

La automotriz en la Argentina tiene la mayor gama del portfolio con que Citroën cuenta en la región, y que se integra con los modelos C3, C4 Cactus, C4 Lounge, C5 Aircross y los vehículos comerciales Berlingo, Jumpy y Jumper, a los que sumará los que irán surgiendo de la nueva estrategia.

En ese contexto, Castanho explicó que «aún no está definido» si alguno de los dos nuevos modelos previstos para 2023 y 2024 podrán fabricarse en la planta de la localidad bonaerense de El Palomar, en particular en la nueva plataforma CMP que ya permite la producción del Nuevo Peugeot 208 en Argentina, tras una reciente inversión de US$ 320 millones.

«Sobre los otros dos productos, la decisión va a pasar por todas las fábricas de Stellantis en la región, contemplando todas las características necesarias para un vehículo latinoamericano», dijo la directiva al referirse a la expectativa del mercado de que al menos uno de esos dos proyectos pueda radicarse en la Argentina.

No obstante, aseguró que «un aspecto importante del proyecto es la integración local, con la tendencia de que sea mayor con el desarrollo de proveedores en la región».

Castanho explicó que dentro del programa C Cube, «la idea de tener un nueva era de Citroën en América del Sur con otro capítulo de marca más accesible, requiere productos adaptados a las necesidades del cliente y más competitivos para lo cual también es necesario atender las necesidades de cambios de piezas por su incidencia en el costo de manutención«.

«Hay una inversión muy importante de la marca en la reglón, y Citroën espera un crecimiento muy grande para toda la cadena con una dinámica positiva. Toda esa estrategia tiene una ambición de volumen construida no solo con los productos sino también con ser una marca más accesible, con nuevos vehículos que puedan atraer nuevos clientes», enfatizó.

El renovado C3 competirá en el segmento B-Hatch, que representó el año pasado el 30% del mercado total en Brasil y el 26% en Argentina, aunque también por su volumen se acerca al segmento de SUV compactos, que registra un creciente desempeño.

Citroën viene en los últimos años con un market share de 3,4% para 2019 y 3,6% en 2020, márgenes en los cuales también se moverá en el presente año de acuerdo a las estimaciones de la compañía reveladas durante la semana, pero con la previsión de que el nuevo modelo podría hasta duplicar ese desempeño en las ventas locales.

Finalmente Castanho relativizó la coyuntura de los países de la región en la toma de decisión de los futuros lanzamientos.

«El lanzamiento de los productos se producen con independencia de la situación momentánea de los mercados, lógicamente dependiendo de la estabilidad o no se van a ir adaptando los planes y tomando decisiones de acuerdo a cada escenario. Pero nunca para Citroën y el programa C Cube va a ser un impedimento el lanzamiento de los tres vehículos porque nos vamos a adaptar a la situación del momento político, económico o sanitario«.

télam