Cinthia Fernández contra Defederico: «Porque no me denuncia si miento al acusarlo de golpeador»

Continúan el fuego cruzado y las acusaciones entre la panelista y el ex jugador de fútbol, quienes tienen tres hijas en común.

La guerra fría entre Cinthia Fernández y Matías Defederico se quebró en la noche de año nuevo porque él no le devolvió a sus hijas en el horario pactado y habría estado borracho. Luego de eso, el jugador salió a contestar a través de sus redes sociales cada una de las acusaciones de su ex pareja lo que desató una serie de mensajes cruzados.

“No entiendo aún ya pasados cuatro años de separarme la cizaña, el odio y el rencor que maneja CF contra mí, cuando nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero (Pasti) de obra en Stravaganza. Realmente no puedo vivir en paz. No puede ser que se maneje con total impunidad en la TV una mujer así y pueda decir lo que se le cante”, escribió Defederico en su cuenta oficial de Instagram luego de que la mamá de sus hijas le mandara un mensaje amenazante.

Y prosiguió: “Realmente es un calvario mi vida todos los días de mi vida. No se lo deseo a ningún hombre ni a ninguna mujer. Es horrible la situación. Me tocó bailar con la más fea. Por eso, elijan bien la pareja, señores”.

Si bien ellos no se tienen en redes, por obvias razones, pero este posteo le llegó a Cinthia Fernández a través de un periodista y ella no dudó en contestarle. «Lamentablemente fui muy pelotud* me hubiera encantado meterle los cuernos! Jajajaja al menos para vengarme de todos los q me metió el. Pero bueno ese msj muestra la violencia de este chico hacia mi. Y conté todo en LAM EN SU MOMENTO», escribió.

«Que él amenazaba con decir esto así q la verdad yo conté todo. Me tiene sin cuidado. Y habla de su violencia. Todo por contar la situación en el q estaba borracho e iba a manejar. La incomunicación con mis hijas! Pobre chico. Más para el juicio de violencia», continuó.

En medio de las respuestas de los usuarios de Twitter que les aconsejan que se hagan «tratar» por especialistas, Fernández mostró supuestas pruebas de una agresión de Defederico a una de sus hijas: «Están tan mal, el que pregunta, cómo el que sugiere en su respuesta que yo puedo estar enamorada de este tipo que es golpeador! Y dsp hablamos de evolución. Déjame de joder».

La panelista contentándole a los que la tratan de mentirosa, subrayó: «Porque no me denuncia si miento en esta acusación de golpeador. Por qué? Por favor Desde el día uno mi relación es pésima y no había ninguna mujer, y mis razones son varias y todas tienen q ver con las responsabilidades de padres».

«Todo a la justicia y a demostrar todo y cada una de las acusaciones. No más todo hasta lo mínimo a la justicia así lleve año», concluyó.