Cierre multitudinario de la Fan Expo en Pico

La 8° edición de la Fan Expo La Pampa tuvo cierre masivo en General Pico, con la presencia de jóvenes, adolescentes, niñas y niños de distintas localidades, que se dieron cita en el club Independiente de la ciudad norteña. Al igual que en la víspera, se calcula que la concurrencia superó las 10 mil personas.

El festival de cultura pop se transformó en una alternativa de interés para las familias de la zona, que se volcaron de a miles a las instalaciones del gigante de la avenida piquense.

Shaina, influencer porteña que animó parte de la fan, comentó “en Buenos Aires hace ya algunos años que se hace, pero acá se encuentra una emoción especial. Creo que es la primera provincia en donde se hace una Fan Expo junto al Game Show Argentina”. Destacó la cantidad de stands gubernamentales, “donde se pudieron encontrar cosas de educación, salud y ESI, entre otras temáticas”.

Al igual que en el sábado, además de las competencias virtuales, concursos y espectáculos de baile y musicales en general, la gente recorrió los distintos stands que ofrecieron distintas áreas del Gobierno provincial.

Diego Carrizo es un vecino de Catriló y participó del evento junto a uno de sus hijos, “vinimos a pasar el domingo y a acompañar a mi hijo que es fanático de cosplay. Nos da mucha alegría acompañarlo”.

La lluvia que cayó durante la tarde dominical no impidió la masividad del evento.

Cosplay es una actividad que cuenta cada vez con más adeptas y adeptos en La Pampa. Consiste en interpretar personajes, a través de accesorios y trajes. Lleva un trabajo importante la realización de los detalles.

Otra de las animadoras del fin de semana fue Magui Sunshine, comentarista de video juegos y cosplayer, dijo que “esto no tiene nada que envidiar a eventos de ningún lado. Es la primera vez que me pasa de ser jurado de cosplay y tener dificultad para elegir, porque estaban todos de muy buena calidad”.

Viviana es una abuela de General Pico, que acompañó a sus nietos. Destacó que “estamos viendo cosas muy lindas, mientras acompañamos a los chicos a hacer lo que a ellos les gusta”.

Osvaldo y Maga son padre e hija. Mientras hacían cola para obtener su imagen en video 360°, Osvaldo dijo estar descubriendo muchas cosas, «acompañando a mi hija y viendo de qué se trata”. Maga expresó que “esto es muy divertido, comparto con mi papá el gusto por la tecnología, así que es un muy lindo día”.

Guido, Tomás y Lucy son tres adolescentes que estaban recorriendo stands en la tarde del domingo. La particularidad es que se conocieron jugando en las máquinas habilitadas de la Fan Expo. Les llamó la atención la gratuidad del acceso, tanto al predio, como a los juegos. “Esto es algo que yo no tengo en mi casa, y venir acá a disfrutarlo es muy zarpado”, expresó Guido. “Lo más importante que nos llevamos de acá es tener un buen recuerdo”, dijo Tomás.

En horas de la tarde cantó La Jefa, y el cierre corrió por cuenta de Big Apple, con el marco de un público pleno de pasión, que cantó y bailó todos sus temas.